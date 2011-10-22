-Kaddafi'nin cenazesinin yeri değiştirildi MİSRATA (A.A) - 22.10.2011 - Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin cenazesi, oğlu Mutassım Kaddafi ve Savunma Bakanı Ebubekir Yunus Cebir'in cenazeleriyle bir araya konuldu. Misrata'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta geniş güvenlik önlemleri altında Afrika Pazarı sitesinde tutulan Kaddafi'nin cesedini görmek isteyenlerin oluşturduğu kuyruk gittikçe uzuyor. Daha büyük bir soğuk hava deposunda bir araya getirilen cenazelerin yapılan otopsi nedeniyle halka üstleri örtülü olarak gösterildiği anlaşılıyor. Soğuk hava deposuna bayanlar ve erkekler iki ayrı sıradan 10 kişilik gruplar halinde alınıyor. Sürekli açık olan kapıdan giren Libyalıların cenazelerin yanında yaklaşık 30 saniye kalmasına izin veriliyor. Cenazelerin başında sürekli olarak dört asker ağızlarında maskeyle bekliyor. -"Diktatörün sonu"- Kaddafi'nin cenazesini gören Sadık Nasuf, "Kaddafi'nin çok fazla Libyalıyı öldürdüğünü ve bunun bir diktatörün sonu" olduğunu söyledi. Nasuf, "Kendimi çok mutlu hissediyorum, bu Libyalılar için en büyük gün" dedi. Kaddafi'yi görmek için sırada bekleyen bir başka Libyalı ise Kaddafi'yi neden görmek istediği sorusunu yanıtlarken, Kaddafi'nin Libyalılara kötü şeyler yaptığını, evlerini yıktığını ve insanları ailelerinden ayırdığını söyledi. İç savaşta ailesinden bazı insanları kaybettiğini belirten genç bir Libyalı ise Kaddafi'nin ve oğlunun öldürüldüğünü görmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.