Kaddafi'nin bir kalesi daha düştü!

T24- Libya'nın stratejik 4 merkezi var. Başkent Trablus, Kaddafi'nin memleketi Sirte şehri ve Sirte Körfezi'nin petrol sahaları Ras Lanuf ve Marsa el-Brega. Bugün el-Brega isyancıların eline geçti.

Doğuda yakılan isyan ateşi kıyıyı baştan başa katederek Libya'nın batısına ulaştı, demir yumruk Muammer Kaddafi köşeye sıkıştı. Ülke üzerindeki hakimiyeti giderek azalan Libya lideri Kaddafi'nin kaderini 4 stratejik merkez belirleyecek.

Kaddafi'nin geleceğine başkent Trablus, memleketi Sirte şehri, Sirte Körfezinin petrol sahaları Ras Lanuf ve Marsa el-Brega damgasını vuracak. Bu stratejik merkezden biri olan el Brega isyancıların elin geçti.

Kentteki askeri güçler stratejik önemi olan limanın korunmasında isyancılara yerdım ediyor. Bu kentte bulunan liman ve petrol tesisleri, petrol sevkiyatının devemlılığı, dolayısıyla Libya ekonomisi için çok büyük bir önem taşıyor.

Trablus'taki görgü tanıkları, başkentte Kaddafi'ye bağlı güçlerin kontrolü kaybettiğine dair bir işaretin bulunmadığını aktarıyor. Kentte üniformalı polisler her zaman olduğu gibi trafiği yönetiyor, devlet televizyonu da yayına devam ediyor.

Ancak başkent Trablus'tan sadece bir saat uzaklıktaki şehirlerdeki sokaklarda Kaddafi karşıtı silahlı milisler devriye geziyor, polis ve asker ortada görünmüyor.

Ülkeden kaçan Mısırlı işçiler, başkentten 120 kilometre ötedeki Zuara'nın isyancıların kontrolünde olduğunu söyledi.

Trablus'tan 200 kilometre uzaklıktaki Misrata'nın bir sakini, Reuters'a telefonla bilgi verdi. Misratalı adam, şehrin muhalefetin kontrolünde olduğunu ancak Kaddafi'nin oğullarından birinin komutasındaki bir gücün havalimanı yakınında saldırıda bulunduğunu söyledi. Kentten çekilen fotoğraflarda resmi binaların Kaddafi karşıtlarının simgesi yeşil-siyah-kırmızı bayraklara büründüğü görülüyor.

Ras Lanuf'tan ise halen petrol sevkiyatı yapılıyor. Kurina gazetesi pazartesi günü, bir petrol terminaliyle bir petrokimya tesisinin bulunduğu Ras Lanuf'ta ayaklanmanın başladığını yazmıştı.

Akdeniz kıyısında bulunan Sirte bölgesinde birçok petrol üretim sahası bulunuyor. Ancak bölgenin Kaddafi'nin memleketi olması dolayısıyla bu şehrin daha ziyade hükümet açısından psikolojik bir önemi bulunuyor. Sirte Kaddafi'nin kontrolünde, kontrol noktalarında asker ve polisler bulunuyor.Kaddafi Sirte'yi bir çöl kasabasından zirve toplantılarının yapıldığı bir merkez haline getirmişti.

Zaviye ile birlikte Trablus'a batıdan giriş yolu olan sahildeki Sabratha'ya salı günü çok sayıda asker sevkedilmişti. İki gündür Sabratha'dan haber gelmiyor.

Ülkenin yerleşimin seyrek olduğu çöllük güneyinde, Libya'nın geleceğini belirlemede önemli rol oynayabilecek aşiretler bulunuyor.

Facebook yoluyla gelen haberlerde Trablus'un 100 kilometre güneyindeki Garyan'da çatışmalar var. Cezayir sınırındaki petrol zengini Hadames'ten ise haber alınamıyor.

Güneyin daha da derinliklerinde yeralan Sabha'nın ise muhtemelen hala Kaddafi'ye bağlı olduğu tahmin ediliyor.

Yabancı gazeteciler sadece Bingazi çevresindeki bölgeye gidebildikleri için, Libya'dan gelen haberleri bağımsız kaynaklarca doğrulatmak mümkün olmuyor.