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Dünya

Kaddafi'nin ailesi Cezayir'de ortaya çıktı

Libya lideri Muammer Kaddafi'nin eşi ve üç çocuğunun Cezayir'e geldiği bildirildi...

29 Ağustos 2011 03:00

T24 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin eşi ve üç çocuğunun Cezayir'e geldiği bildirildi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kaddafi'nin eşi Safiye, kızı Ayşe, oğulları Hannibal ve Muhammed ile çocuklarının bu sabah Libya sınırından Cezayir'e geldiği belirtildi. 



Açıklamada, Kaddafi konusunda bilgi verilmedi. 


Kaddafi'nin oğlu öldürüldü mü?

Başkent Trablus'taki muhaliflerin komutanı Albay Mehdi El Haragi ise, Kaddafi'nin oğlu Hamis'in öldürüldüğünü açıkladı. 

Muhalif komutan Hamis'in ülkenin güneyindeki Ben Velid yakınlarındaki çatışmada ağır yaralandığını, Hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadığını söyledi. 

Hamis Kaddafi, Kaddafi'nin karargahını da koruyan seçkin birliklerin komutanıydı. 

Aynı zamanda, ülkedeki birçok savaş suçundan sorumlu tutuluyordu. 


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