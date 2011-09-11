-Kaddafi: Mücadeleyi sürdürün VADI DİNAR (A.A) - 10.09.2011 - Muammer Kaddafi, saklandığı yerden yeni bir mesaj yayınlayarak, kendisini destekleyenlerden mücadeleye devam etmelerini istedi. Kaddafi, sesli mesajında, kendisini destekleyenlere, ''Ayaklanın ve savaşın'' diye seslendi. Mesaj, Kaddafi'nin son kalelerinden biri olan ve çatışmaların devam ettiği Beni Velid kentindeki bir radyo istasyonu tarafından gün boyu defalarca yayınlandı. Kaddafi, artık ''kritik noktada'' bulunduklarını, savaşmayanlarınsa cehenneme gideceğini söyledi.