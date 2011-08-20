-Kaddafi'den kaçan kaçana TUNUS (A.A) - 20.08.2011 - Libya lideri Muammed Kaddafi rejimin bir dönem iki numaralı ismi olarak bilinen Abdüsselam Callud'un Tunus'un Cerba adasından İtalya'ya doğru hareket ettiği bildirildi. Tunus hükümetinden üst düzey bir kaynak, gece yarısı Callud'un ailesiyle, Cerba havalimanından İtalya'ya doğru hareket ettiğini belirtti. Başka bir hükümet kaynağı da gece Tunus'un güneyine gelen Callud'un İtalya üzerinden başka bir ülkeye geçebileceğini söyledi. Callud'un, Libya'daki krizin başından bu yana muhaliflerin yanında yer alan, Kaddafi ve rejimine karşı tavır alan Katar'a gidebileceği sanılıyor. Libyalı muhaliflerin sözcüsü dün, Mesud Ali Callud'un muhaliflerin kontrolündeki Batı Dağları bölgesine sığındığını açıklamıştı. Kaddafi'yi iktidara getiren 1969 darbesini yapan cunta içinde yeralan Callud, 1990'larda Kaddafi'nin gözünden düşene kadar Libya'nın iki numaralı ismi olarak biliniyordu. Kaddafi ile görüş ayrılığına düştüğü 1990'larda pasaportuna el konulan ve devlet gözetimi altına alınan Callud'un bu tarihten sonra Kaddafi rejimine ne kadar yakın olduğu bilinmiyor.