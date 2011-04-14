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Dünya

Kaddafi’den gövde gösterisi

Kaddafi, üzerindeki tüm baskılara ve NATO güçlerinin bombardımanına rağmen bugün Trablus sokaklarındaydı.

14 Nisan 2011 03:00

T24 - Libya lideri Muammer Kaddafi, üzerindeki tüm baskılara ve NATO güçlerinin bombardımanına rağmen bugün Trablus sokaklarındaydı.

Libya lideri Muammer Kaddafi, ülkesinde isyanın başladığı günden bu yana zaman zaman karargahına giderek halkı selamlıyordu ama bu sefer başkent Tarblus’un sokaklarındaydı. 

Muammer Kaddafi siyah ceketi, yeşil safari şapkası ve güneş gözlükleriyle NATO bombardımanı altındaki kenti dolaştı.

Jipinin güneşliğinden dışarı çıkan Kaddafi, halkı selamladı. 

Kaddafi zaman zaman konvoyu yavaşlattı ve taraftarlarıyla karşılıklı slogan attı. 

Muammer Kaddafi daha önce de savaşa hazır olduğunu, ülkesini terketmeyeceğini belirtmişti. 



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