Kaddafi'den Erdoğan'a çadırda yemek

T24-

Kaddafi'nin Bab-al Aziza Sarayı'ndaki ünlü çadırında iki ülke kucaklaştı. Başbakan Erdoğan ve Libya lideri Kaddafi 2.5 saat başbaşa görüştü.Libya Lideri Albay Muammer Kaddafi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan onuruna yemek verdi.Bab-al Aziza Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından, iki lider yürüyerek yemeğin verileceği çadıra geçti.Sohbet ederek çadıra doğru yürürken Başbakan Erdoğan, Kaddafi'ye 1986'da ABD tarafından bombalanan ve ardından müzeye dönüştürülen binayı işaret ederek, ''Bu bombalanan bina mı?'' diye sordu. Kaddafi de Başbakan Erdoğan'a, binayla ilgili bilgi verdi.Bu arada, Kaddafi'nin verdiği yemeğe Mali Cumhurbaşkanı Amadou Toumani de katıldı.

Kaddafi Türkiye'ye gelecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Libya lideri Muammer el Kaddafi'yi Türkiye'ye davet ettiklerini bildirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Trablus kentinde Corinthia Otel'de düzenlenen Türkiye-Libya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, ''Libya Devrimi'nin 40. yılına denk gelen ziyareti vesilesiyle Libya lideri Muammer el Kaddafi ile tüm çalışmaları birlikte gözden geçirme fırsatı bulduklarını'' söyledi.

Erdoğan, Kaddafi ile görüşmelerine ilişkin olarak, ''Uzun uzadıya bir görüşme yaptık. Atılacak adımları birlikte tezekkür ettik ve bir yemekle birlikte bunu noktaladık. Kendilerini Türkiye'ye de davet ettik. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda kendileri de Türkiye'ye geleceklerdir'' dedi.