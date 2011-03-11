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Dünya

Kaddafi'den aldıklarını geri verdiler!

Kaddafi'ye yakın isimler için verdiği konserlerden kazandığı paraları bağışlama kararı alan ünlüler kervanına, ABD'li rap şarkıcısı 50 Cent de katıld&

11 Mart 2011 02:00

T24 - Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'ye yakın isimler için verdiği konserlerden kazandığı paraları bağışlama kararı alan ünlüler kervanına, ABD'li rap şarkıcısı 50 Cent de katıldı.

Kaddafi'nin aşireti için konser verdiği haberlerinin gündeme gelmesinin ardından, şarkıcının sözcüsü "Libya'daki olaylar nedeniyle, 50 Cent'in ülkedeki kadın ve çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) bağışta bulunacağını açıkladı. 

50 Cent, 2005'te Venedik'te Kaddafi'ye yakın isimler için düzenlenen özel bir partide konser vermişti. 

Daha önce Beyonce, Nelly Furtado, Mariah Carey ve Usher gibi şarkıcılar da, son yıllarda Kaddafi'nin aşiretinden isimlere konser verdiklerinin basına yansıması üzerine çeşitli kurumlara bağışta bulunmuşlardı. 

ABD'li şarkıcı Beyonce, Kaddafi aşiretinden isimler için 2009'da düzenlenen konserden kazandığı parayı, Haiti'deki depremzedelere bağışlayacağını açıklamıştı. 


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