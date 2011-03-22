-KADDAFİ ZİNTAN'A SALDIRIYOR" KAHİRE (A.A) - 22.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin ülkenin batısındaki Zintan'a saldırdığı bildirildi. El Cezire'nin haberinde, ağır silahlar kullanan Kaddafi güçlerinin kentin denetimini ele geçirmeye çalıştığı belirtildi. El Cezire televizyonu, dün akşam da Kaddafi güçlerinin Zintan'ı bombaladığını, bombardımanın birkaç saat sürdüğünü duyurmuştu. -ÇİN "İNSANİ FELAKET" UYARISI YAPTI Çin yönetimi, Libya'ya yönelik müdahalede sivillerin ölmesinden duyduğu "derin kaygıyı" dile getirerek, "insani felaket" olabileceği uyarısında bulundu ve bu ülkedeki çatışmaların sona erdirilmesi çağrısını yineledi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cian Yü, silahlı güç kullanarak daha fazla masum insanın ölmesine karşı olduklarını ifade ederek, "taraflara acil ateşkes çağrısını tekrarladıklarını" belirtti. Sözcü Cian Pekin'deki olağan basın toplantısında, "silahlı güç kullanmanın sivillerin ölümüne yol açtığı şeklinde haberler aldıklarını" söyleyerek, "Silahlı gücün sorumsuzca kullanılarak daha fazla insanın ölmesine ve daha büyük insani felaketler yaşanmasına karşıyız" diye konuştu. Çinli yetkili, Libya'ya yapılan hava saldırısının BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal edip etmediği şeklindeki soruya ise doğrudan yanıt vermedi. Bu arada Çin gazetelerinde yer alan yorumlarda, Libya'ya yönelik operasyonu destekleyen ülkeler uluslararası hukuku ihlal ettikleri ve Ortadoğu'da yeni bir kargaşaya yol açtıkları gerekçesiyle eleştirildi. -"YABANCI GÜÇLERİN MÜDAHALE HAKKI YOK" BM Güvenlik Konseyi'ndeki Libya hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesine ilişkin oylamada çekimser oy kullanan Hindistan, uluslararası koalisyonun Libya'nın işlerine karışma hakkı bulunmadığını bildirdi. Hindistan Maliye Bakanı ve parlamentonun alt kanadının başkanı Pranab Muherjii, Libya'da olanların ülkenin iç işi olduğunu belirterek, yabancı güçlerin buna müdahale etmemesi gerektiğini söyledi. Muharjii, "hiç kimse ve hiçbir ülkenin belli bir rejimi değiştirme kararı alamayacağını" ifade ederek, rejim değişikliğine o ülkenin halkının karar verebileceğini belirtti. Hindistan Dışişleri Bakanı S. M. Krişna da bakanlığının, koalisyon güçlerinin Libya'ya hava operasyonlarından "üzüntü" duyduğunu bildirmesinin ardından dün silahlı çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunmuştu. BM Güvenlik Konseyi'ndeki Libya oylamasında Hindistan'la birlikte Rusya, Çin, Almanya ve Brezilya çekimser oy kullanmıştı. -"KADDAFİ'NİN HALKINA SALDIRMASI ENDİŞE VERİCİ Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz, ''Kaddafi'nin kendi halkına saldırması son derece endişe verici, üzüntü verici bir gelişmeydi. Bu saldırıların en kısa zamanda sone ermesini arzu ediyoruz'' dedi. Cuntz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenen ''Samsun Alman-Türk İşbirliği Günü'' etkinliğine katılmak üzere geldiği Samsun'da Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cuntz, Libya'daki olaylardan dolayı endişeli olduklarını belirterek, şunları söyledi: ''Elbette şu anki somut gelişmeler açısından açıklama yapmam mümkün değil ama endişeli olduğumuzu söyleyebilirim. Kaddafi'nin kendi halkına saldırması son derece endişe verici, üzücü verici bir gelişmeydi. Bu saldırının kısa zamanda sona ermesini arzu ediyoruz. Türkiye ile Almanya NATO'da müttefik olarak aynı beklentileri ve üzüntüyü paylaşıyor. Kaddafi'nin kendi halkına saldırması ve kendi halkına savaş açmasının en kısa zamanda sona ermesi arzumuz.'' -LİBYA'DAN KAÇANLARI MISIR SİLAHLI KUVVETLERİ KARŞILIYOR Koalisyon güçlerinin Kaddafi yönetimine karşı başlattığı operasyonun ardından Bingazi'yi terk eden kişiler, Sallum Sınır Kapısında Mısır Silahlı Kuvvetlerince karşılanıyor. Mısır-Libya sınırındaki Sallum Sınır Kapısında bugün de hareketlilik yaşanıyor. Libya lideri Muammer Kaddafi yönetimine karşı 17 Şubatta başlayan halk ayaklanmasına rağmen ülkede kalan Mısır ve Suriyeli aileler, koalisyon güçlerince Kaddafi'ye karşı başlatılan bombardımandan sonra ülkeden kaçıyor. Özellikle ülkenin doğusundaki Bingazi'den kaçan çok sayıda kişi, araçlarla 10 saat süren zorlu yolculuktan sonra Sallum Sınır Kapısına ulaşıyor. Sınır kapısındaki pasaport kontrolünün ardından ülkeye giriş yapan kişilere Mısır Silahlı Kuvvetleri tarafından su ve yiyecek ikram ediliyor. Kendilerini görüntüleyen gazetecileri zafer işaretleri ile karşılayan ve ''Hür Libya'' şeklinde slogan atan Libyalılar, Bingazi'deki ortamın eskiye oranla daha iyi olduğunu, fakat yaşamlarından endişe ettikleri için ülkeyi terk etmek zorunda kaldıklarını dile getirdiler. Koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının, Kaddafi'ye ait mevzileri ve araçları bombalamaya devam ettiğini savunan vatandaşlar, bu durumun direnişçiler tarafından coşkuyla karşılandığını anlattı. Sallum Sınır Kapısındaki askeri yetkililerden edinilen bilgiye göre, Libya'da Kaddafi yönetimine karşı başlayan ayaklanma sonrasında çeşitli kentlerde çalışan çok sayıda yabancı ülkeyi terk etti. Bunlardan birçoğunun Sallum Sınır Kapısından Mısır'a giriş yaparak ülkelerine gittiğini, bir kısmının ise halen ülkelerine dönmeyi beklediğini belirten askeri yetkililer, koalisyon güçlerince başlatılan operasyonla yeniden sınırda hareketlilik yaşandığını söyledi. Son günlerde, operasyon nedeniyle özellikle Mısır ve Libya vatandaşlarının ülkeye giriş yaptığını vurgulayan yetkililer, Libya'dan zor koşullarda kaçmayı başaran bu kişilere sınırı geçer geçmez su ve yiyecek ikramında bulunduklarını ifade etti. Yetkililer, son üç günde 10 bini aşkın kişinin ülkeye girdiğini kaydederek, ''Libya'da Kaddafi yönetimine karşı ayaklanma ilk başladığında her gün 20 bin dolayında yabancı sınırdan giriş yapıyordu. Şimdi ise Bingazi'den kaçan Mısır ve Libyalılar aileleriyle buraya geliyor. Biz de diğer yabancıların yanı sıra hem kendi vatandaşlarımıza, hem de Libya halkına yardımcı olmaya çalışıyoruz'' dedi. Sınır kapısındaki hareketliliğin en fazla gece saatlerinde yaşandığına dikkati çeken gümrük yetkilileri de güvenlik nedeniyle belirli saatler arasında yola çıkan vatandaşların gece saatlerinde sınıra ulaştığını ve işlemlerinin ardından Mısır'a giriş yaptığını belirtti. Bu arada, Bingazi'de yer yer devam eden çatışmalarda yaralanan kişiler de ambulanslarla sınıra getirilerek, çeşitli kentlerdeki hastanelerde tedavi ediliyor. Basın mensuplarının ambulanslardaki yaralılardan ve tedavi gördükleri hastanelerden görüntü almasına izin verilmezken, ateşli silahla yaralandığı belirtilen 5 kişinin daha bugün Sallum, Matruh ve İskenderiye'deki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı bildirildi.