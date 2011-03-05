-KADDAFİ ZAVİYE'YE YENİ BİRLİKLER GÖNDERDİ KAHİRE (A.A) - 05.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, Libyalı muhaliflerin bir saldırıyı püskürtmelerinin ardından ülkenin batısındaki Zaviye kentine yeni birlikler gönderdi. El Cezire'nin, Zaviye'deki muhalif güçlere dayandırdığı haberinde, Kaddafi'nin kente yeni birlikler gönderdiği belirtildi. Görgü tanıkları da Kaddafi'ye bağlı güçlerin, Zaviye'nin merkezinden yaklaşık 3 kilometre uzaklığa kontrol noktaları kurduklarını ve geçişleri engellediklerini söylediler.