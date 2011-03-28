-KADDAFİ YANDAŞLARINI UYARDILAR PARİS (A.A) - 28.03.2011 - Fransa ve İngiltere tarafından ortak bir çağrı yapılarak, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye destek verenlerden ''çok geç kalınmadan'' bu desteğe son vermeleri istendi. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve İngiltere Başbakanı David Cameron tarafından yapılan açıklamada, Kaddafi'ye karşı çıkanlara, Libya liderinin iktidarına son verecek siyasi sürece katılmaları çağrısı yapıldı. Ortak açıklamada, ''Kaddafi derhal gitmeli. Onu destekleyenlere, çok geç olmadan verdikleri bu desteğe son vermeleri ve ona karşı çıkanların, siyasi değişim sürecine katılması çağrısı yapıyoruz'' ifadesi kullanıldı.