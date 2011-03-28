T24 LogoT24 Logo
Dünya

KADDAFİ YANDAŞLARINI UYARDILAR PARİS (A.A)

28 Mart 2011 21:17

-KADDAFİ YANDAŞLARINI UYARDILAR PARİS (A.A) - 28.03.2011 - Fransa ve İngiltere tarafından ortak bir çağrı yapılarak, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye destek verenlerden ''çok geç kalınmadan'' bu desteğe son vermeleri istendi. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve İngiltere Başbakanı David Cameron tarafından yapılan açıklamada, Kaddafi'ye karşı çıkanlara, Libya liderinin iktidarına son verecek siyasi sürece katılmaları çağrısı yapıldı. Ortak açıklamada, ''Kaddafi derhal gitmeli. Onu destekleyenlere, çok geç olmadan verdikleri bu desteğe son vermeleri ve ona karşı çıkanların, siyasi değişim sürecine katılması çağrısı yapıyoruz'' ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24