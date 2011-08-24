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Dünya

Kaddafi yandaşları Trablus'u bombalıyor!

Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya lideri Muammer Kaddafi'nin karargahı dahil, merkezdeki semtlerin Kaddafi yandaşları tarafından bombalandığı bildirildi...

24 Ağustos 2011 03:00

T24 - Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya lideri Muammer Kaddafi'nin karargahı dahil, merkezdeki semtlerin Kaddafi yandaşları tarafından bombalandığı bildirildi.

Libyalı muhaliflerin adının açıklanmasını istemeyen sözcüsü, Babül Aziziye karargahının, El Mansura'nın ve Rixos Oteli'ne yakın bir semtin Kaddafi yandaşları tarafından bombalandığını söyledi.

Sözcü, bombardımanın büyük bölümünün, rejim yandaşlarının konuşlandıkları Ebu Selim semtinden yapıldığını sözlerine ekledi. 

Bu arada Libyalı muhaliflerin Abdurrahman adlı bir yetkilisi, başkent Trablus'un güneyinde, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin saklanıyor olabileceği El Handba El Kadra semtinde çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Yetkili, Kaddafi'nin Trablus'ta herhangi bir yerde saklandığına inandıklarını belirterek, Libya liderinin saklandığı muhtemel görülen bu semtte çatışmaların sürdüğünü açıkladı.


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