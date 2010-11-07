-KADDAFİ VAKFI: YARDIM GEMİSİNİN ROTASI GAZZEYE ANKARA (A.A) - 11.07.2010 - Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Lavrion Limanı'ndan yola çıkan ve Gazze'ye insani yardım taşıyan geminin Mısır'ın El Ariş Limanı'na değil, doğrudan Gazze'ye gittiği bildirildi. Gemiyi kiralayan Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfül İslam'ın Kaddafi Vakfından Maşallah Zvey isimli bir yetkili, gemiden uydu telefonuyla, "Gazze'ye gidiyoruz, rotamızı değiştirmeyeceğiz" dedi. Zvey, geminin bugün Girit Adası yakınlarında olduğunu ve iki gün içinde Gazze'ye ulaşabileceklerini belirtirken, İsrail askerlerinin olası bir müdahalesiyle ilgili bir soruyu "karışıklık veya provokasyon istemedikleri" şeklinde yanıtladı. Sadece Gazze'ye yardımı nasıl ulaştıracaklarını düşündüklerini söyleyen Zvey, uluslararası toplumun kendilerini izlediğini ve amaçlarına ulaşmakta yardımcı olacaklarını umduklarını kaydetti. -İSRAİL İZİN VERMEYECEĞİNİ YİNELEDİ- Bu arada, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Ordu Radyosuna yaptığı açıklamada, geminin Gazze'ye ulaşmasına izin verilmeyeceği yönündeki görüşünü yineleyerek, "Egemenliğimize zarar verilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi. Lieberman, "Aklı selimin hakim olacağını ve geminin El Ariş Limanı'na ya da İsrail Savunma Kuvvetlerine itaat ederek en nihayetinde Aşdod Limanı'na gideceğini umuyorum" şeklinde konuştu. Moldova bandıralı, 2 bin ton gıda ve ilaç yardımı taşıyan ''Amalthea'' adlı gemi, dün akşam saatlerinde denize açılmıştı. Gemide 12 kişilik mürettebatın yanı sıra 15 gönüllüden oluşan bir grubun da bulunduğu belirtiliyor.