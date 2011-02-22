-KADDAFİ ÜLKESİNİ TERK ETMEDİĞİNİ AÇIKLADI TRABLUS (A.A) - 22.02.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, ülkesini terk ettiğine dair yayımlanan haberleri yalanlayarak, Libya'da olduğunu söyledi. Libya devlet televizyonundan kısa bir açıklama yapan Kaddafi, "Venezuela'da değil, Trablus'ta olduğumu kanıtlamak ve şu köpek yabancı televizyon ve medyaların haberlerini yalanlamak için, Yeşil Meydan'da toplanmış gençlerle görüşmeye gideceğim" dedi. Libya devlet televizyonu, Kaddafi'yi, Bab ül-Aziziye'deki evinden elinde bir şemsiye ile çıkıp, bir arabaya binmeye hazırlanırken görüntüledi. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, "Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Güney Amerika ülkelerinden Venezüella'ya gitmekte olduğunu" iddia etmişti. -KADDAFİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ İÇİN FETVA VERDİ- DOHA - İslam dünyasının ünlü bilgin ve din adamlarından Yusuf el-Kardavi'nin, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin öldürülmesi için fetva verdiği bildirildi. Mısır Kökenli Katarlı Şeyh Yusuf el-Kardavi, El-Cezire televizyon kanalından Libya ordusuna çağrıda bulunarak, Libya'yı Kaddafi'den kurtarmasını istedi. Orduyu "kendi halkına ateş emri veren" Kaddafi gibi birine itaat etmemeye çağıran El-Kardavi, "Eğer Libya ordusuna mensup bir asker Kaddafi'ye bir kurşun sıkma imkanına sahipse yapsın" dedi. El-Kardavi, ayrıca Libyalı büyükelçileri de Kaddafi rejimiyle köprüleri yıkmaya davet etti. Arap dünyasında geniş bir kitleye hitap eden 85 yaşındaki El-Kardavi, 29 Ocakta Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'i istifa etmeye çağırmıştı. El-Kardavi, Arap liderlerine de seslenerek, "Tarihin gidişatını engellemeye çalışmayın, dünya değişti ve Arap dünyası da içerden değişti" demiş ve Arap liderleri halklarıyla yapıcı bir diyalog kurmaya davet etmişti. -CLINTON: KABUL EDİLEMEZ KAN GÖLÜ SONA ERMELİ WASHINGTON/LOS ANGELES/OTTAWA - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Libya'daki gelişmelerden dolayı endişe duyduğunu, ''ülkedeki kan gölünün kabul edilemez olduğunu ve bitmesi gerektiğini'' bildirdi. Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı paralı askerlerin ve güvenlik güçlerinin halka ateş açmasını kınayan Clinton, yaptığı yazılı açıklamada, "Bütün dünya Libya'daki olayları endişe ile izliyor ve ABD, uluslararası toplumla birleşerek Libya'da meydana gelen şiddet olaylarını kesin bir dile kınıyor" dedi. Clinton, Libya hükümetinin Libya halkının evrensel haklarını korumakla yükümlü olduğunu ve "kabul edilemez kan gölüne" bir son vermesi gerektiğini ifade etti. -BM GENEL SEKRETERİ- BM Genel Sekreteri Ban-Ki moon, Kaddafi'ye bağlı güvenlik güçlerinin savaş uçakları ve helikopterlerle halka ateş açması karşısında "utanç" duyduğunu belirterek, Kaddafi'yi bu şiddet olaylarına "hemen" son vermeye çağırdı. Genel Sekreterin sözcüsü Martin Nesirky, yaptığı açıklamada, "Eğer halka ateş açıldığı doğrulanırsa, bu çok ciddi bir uluslararası insan hakları ihlaline girer ve sertçe kınanır" dedi. Ban-Ki moon'un dün 40 dakika Kaddafi ile konuştuğunu bildiren sözcü, "Genel Sekreter, şiddetin artmasından dolayı derin endişelerini dile getirdi, şiddetin hemen son bulmasını ve Kaddafi'nin de göstericilerle diyalog kurmasını istediğinin altını çizdi'' diye konuştu. -KANADA- Kanada Başbakanı Stephen Harper, Kanada'nın batısında yer alan Vancouver kentinde düzenlediği bir basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Libya'da göstericilere ateş açılmasını, "utanç verici ve kabul edilemez" olarak niteledi. Harper, Kaddafi'den halka saldırmaktan "hemen" vazgeçmesini istedi.