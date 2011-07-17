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Dünya

KADDAFİ: TOPRAKLARIMI ASLA TERK ETMEYECEĞİM TRABLUS (A.A)

17 Temmuz 2011 12:59

-KADDAFİ: TOPRAKLARIMI ASLA TERK ETMEYECEĞİM TRABLUS (A.A) - 17.07.2011 - Libya lideri Albay Muammer Kaddafi, ''atalarının topraklarını asla terk etmeyeceğini'' söyledi. Kaddafi, ülkeyi terk etmesi için gelen uluslararası çağrılara yanıt olarak dün gece yaptığı açıklamada, ''Bana Libya'yı terk et diyorlar, bu çok komik. Atalarımın topraklarını terk etmeyeceğim gibi, kendisini benim için feda eden halkımı da terk etmeyeceğim'' dedi. Başkent Trablus'a 50 kilometre uzaklıktaki Zaviye'de toplanan yandaşlarına hoparlörlerden seslenen Kaddafi, ''Halkım için kendimi feda etmeye hazırım ve İtalyan ve İngiliz sömürgecilere karşı savaşan atalarımın kanlarıyla sulanmış bu toprakları da terk etmeyeceğim'' ifadesini kullandı. Kaddafi konuşmasına, ''Bunlar Bingazi'de, Misrata'da, batıdaki dağlarda halkımızı rehin aldılar ve canlı kalkan olarak kullanıyorlar. 5 milyon Libyalı üzerlerine yürüyecek ve işgal altındaki bu kentleri kurtaracak'' sözleriyle son verdi. -BAŞKENT TRABLUS GECE BOMBALANDI Öte yandan başkent Trablus'un doğu kesiminde dün gece üst üste patlamalar oldu.  Gece yarısından hemen sonra başlayan patlamalar yaklaşık yarım saat sürdü.  Libya televizyonu, "NATO haçlı güçlerinin" Tajoura semtinde askeri ve sivil hedefleri vurduğunu savundu, olası hasar ve can kaybıyla ilgili bilgi vermedi.

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