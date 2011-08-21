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Dünya

Kaddafi: Teslim olmayacağım TRABLUS (A.A)

21 Ağustos 2011 23:30

-Kaddafi: Teslim olmayacağım TRABLUS (A.A) - 21.08.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, teslim olmayacağını söyledi. Kaddafi, devlet televizyonundan yayımlanan yeni sesli mesajında, ''teslim olmayacağını ve Trablus'taki savaştan zaferle çıkacağını'' belirtti. ''Teslim olmayacağız. Trablus'u işgalcilere ve onların ajanlarına bırakmayacağız. Bu savaşta sizinleyim'' diyen Kaddafi, ''sonuna kadar Trablus'ta kalacağını'' ifade etti.  Yandaşlarından başkenti savunmaları isteyen Kaddafi, muhaliflerle çatışmaları için onlara silah sağlayabileceğini de kaydetti. Yandaşlarına muhaliflerin kısa süre önce ele geçirdiği başkentin Tacura Mahallesi'ne yürüme çağrısında bulunan Kaddafi, ''Onlara izin verirseniz Trablus'un yerle bir olmasından korkuyorum'' dedi.

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