-Kaddafi sembolik liderlik istemiş LONDRA (A.A) - 03.10.2011 - İngiliz Guardian gazetesi, Muammer Kaddafi'nin İngiltere ile yürüttüğü pazarlık çerçevesinde İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth gibi ülkesinde "sembolik bir liderlik" istediğini yazdı. Gazete yaptığı özel araştırmanın, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın istihbarat servisi MI5 ve kabinesinin şüphelerine karşın Libya'ya askeri müdahale konusundaki ısrarcı tavrını ve Muammer Kaddafi'nin "İngiltere Kraliçesi" gibi sembolik lider olmak istediğini ortaya koyduğunu bildirdi. Guardian İngiliz bakanlar ve yetkililerle yaptığı röportajlar sonucu, İngiltere'nin Trablus'ta Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) yetkililerine lojistik destek sağladığını, ayrıca Libya'nın batısında Kaddafi üzerindeki baskıların artırılması için yürütülen askeri kampanyada İngiltere'nin liderliği üstlendiğini kaydetti. Haberde, Muammer Kaddafi'nin İngiltere Dışişleri Bakanlığına gönderdiği gizli mesajlarda, "ülkede kendisini İngiltere Kraliçesi gibi bir yere getirecek, siyasi bir süreç başlatmak istediğini" ifade ettiği kaydedildi. Guardian, ismi verilmeyen İngiliz bir bakanın konuya ilişkin şu görüşlerini aktardı: "İngiltere Kraliçesi gibi olacaktı, öyle düşünülüyordu. Güçlü bir başkan olmayacaktı, iktidarda da bulunmayacaktı. Ancak bu ihtimal isyancılar için tabii ki uygun değildi."