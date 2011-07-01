Kaddafi: Saldırılar sürerse Avrupa'yı vururuz

T24

Libya lideri Muammer Kaddafi, başkent Trablus'ta Yeşil Meydan'da toplanan binlerce destekçisine telefonla seslendi.Kaddafi, yaptığı konuşmada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki tutuklama emrini kınayarak, ülkesinde kalma sözü verdi ve NATO'dan hava saldırılarını durdurmasını istedi. Kaddafi, aksi takdirde İttifak'ın "felaketle" yüzleşeceği tehdidinde bulundu.Muammer Kaddafi, ellerinde yeşil bayraklar ve posterlerini taşıyan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, "Saldırılar durmazsa biz de size benzer bir biçimde muamele etmeye karar verebiliriz. Buna karar verirsek, (savaşı) Avrupa'ya da taşıyabiliriz" dedi.Kaddafi, NATO'ya Libya halkıyla müzakere etme tavsiyesinde de bulundu.