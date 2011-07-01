T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kaddafi: Saldırılar sürerse Avrupa'yı vururuz

Libya lideri Muammer Kaddafi, başkent Trablus'ta Yeşil Meydan'da toplanan binlerce destekçisine telefonla seslendi.

01 Temmuz 2011 03:00

T24 - Libya lideri Muammer Kaddafi, "Saldırılar durmazsa biz de size benzer bir biçimde muamele etmeye karar verebiliriz. Buna karar verirsek, (savaşı) Avrupa'ya da taşıyabiliriz" dedi. 

Libya lideri Muammer Kaddafi, başkent Trablus'ta Yeşil Meydan'da toplanan binlerce destekçisine telefonla seslendi.  



Kaddafi, yaptığı konuşmada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki tutuklama emrini kınayarak, ülkesinde kalma sözü verdi ve NATO'dan hava saldırılarını durdurmasını istedi. Kaddafi, aksi takdirde İttifak'ın "felaketle" yüzleşeceği tehdidinde bulundu. 

Muammer Kaddafi, ellerinde yeşil bayraklar ve posterlerini taşıyan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, "Saldırılar durmazsa biz de size benzer bir biçimde muamele etmeye karar verebiliriz. Buna karar verirsek, (savaşı) Avrupa'ya da taşıyabiliriz" dedi. 

Kaddafi, NATO'ya Libya halkıyla müzakere etme tavsiyesinde de bulundu.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24