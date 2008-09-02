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Ekonomi

Kaddafi, petrol gelirini halkla paylaşacak

Kaddafi, bürokratların ülkenin petrol zenginliğini yağmaladığı suçlamasında bulunarak, petrol gelirlerini doğrudan halka dağıtacağını söyledi.

02 Eylül 2008 03:00

Libya lideri Muammer Kaddafi, Libya devriminin 39. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, bürokraside reform yapılması, halkın bürokrasiden kurtulması, devlet bütçesinin de korunması gerektiğini belirterek, "Hazır olun. Her Libyalı, petrol geliri payını doğrudan alacak" dedi.

Uygulamanın gelecek yıl başlayacağını bildiren Kaddafi, dünyanın her yerinde yolsuzluğun bürokrasiyle bağlantılı olduğunu, yolsuzluğu sona erdirmenin yolunun ise harcamaları yönetenlere son verip parayı doğrudan halkın ellerine bırakmak olduğunu savundu.
Bürokrasideki tasfiyeden yalnızca adalet, savunma, içişleri ve dışişleri bakanlarının ayrı tutulacağını açıklayan Kaddafi, bürokrasi devam ettikçe halkın parasına yönelik hırsızlığın ve yolsuzluğun da süreceğini iddia etti.

Halktan bu değişimden korkmamasını isteyen Kaddafi, halkı daha zengin, özgür ve sağlıklı kılacak özel sektörün oluşumunu teşvik edeceklerini kaydetti. Petrolden elde edilen paranın doğrudan bölüşümünün ve bürokratik tasfiyenin ilk etapta bir kaosa yol açabileceğini hatırlatan Kaddafi, "Libyalılar, bürokrasinin tasfiyesi ve petrol gelirinin doğrudan ellerine geçmesiyle gerçek bir halk idaresini kuracak ve gerçek bir doğrudan demokrasi tarafından idare edilen kitleler toplumunu oluşturacak" diye konuştu.

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