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Dünya

KADDAFİ: NEDEN KİMSE BİZE YARDIM ETMİYOR PARİS (A.A)

06 Mart 2011 09:54

-KADDAFİ: NEDEN KİMSE BİZE YARDIM ETMİYOR PARİS (A.A) - 06.03.2011 - İstifa etmesi için baskı gören Libya Lideri Muammer Kaddafi, terörizme karşı mücadele ettiğini belirterek, yurt dışından kendisine destek verilmemesini eleştirdi. Kaddafi, Fransız Journal du Dimanche Gazetesi'ne verdiği demeçte, ''Bunun terörizme karşı mücadele olduğunu kimsenin anlamamasına şaşırdım. Son birkaç yılda biz size çok yardım etmiştik. Dolayısıyla biz burada Libya'da terörizme karşı mücadele ederken, karşılık olarak neden kimse bize yardım etmiyor?'' görüşünü dile getirdi.  Komşu Mısır ve Tunus'ta demokrasi talebiyle çıkan ayaklanmadan ilham alan Libya'daki isyanın başarılı olması durumunda, din uğruna savaşın Akdeniz'i içine çekeceğini ifade eden Kaddafi, ''Gözlerinizin önünde Akdeniz'de bir cihad olacaktır. Bin Ladin'in halkı, toprak ve deniz üzerinde fidye uygulayacaktır'' yorumunda bulundu.  Kaddafi, silahlı kargaşaya rağmen ''hükümetinin iyi gittiğini'' savunarak, ''düşmanlarının kendisini iktidardan indirmesi durumunda, kıyılara Libyalı mülteci akını olacağı'' yönünde Avrupa'yı uyardı.  -BAŞKENTTE SİLAH SESLERİ- Öte yandan, başkent Trablus'ta bugün erken saatlerde silah sesleri duyulduğu belirtildi.  Hükümet sözcüsü Musa İbrahim, Reuters muhabirine yaptığı açıklamada, başkentte çatışma olduğu yönündeki iddiaları yalanlarken, ''Sizi temin ederim, Trablus'ta herhangi bir çatışma olmuyor. Trablus yüzde 100 kontrol altında. Duyduğunuz sesler, kutlama fişekleri. İnsanlar sokaklarda, meydanda dans ediyor ancak yine de güvenliğiniz için oraya gitmemenizi tavsiye ederim'' dedi.  

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