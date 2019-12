Kaddafi neden çadırda kalıyor?

T24 - Dünyanın en muhafazakâr ülkelerinden olan Suudi Arabistan’da yönetici ve zengin elite mensup gençlerin Batı’daki akranlarını bile şaşırtacak çılgın partiler düzenlediği öne sürüldü.



WikiLeaks sitesinde yayınlanan ve ABD’nin Cidde Başkonsolosu Martin R. Quinn’in 18 Kasım 2009’da çektiği mesajda bu partiler şöyle tasvir ediliyor: “Vahhabi tutuculuğu paravanı arkasında, Cidde’nin elit gençliğinin yeraltı yaşamı giderek gelişiyor. Bu yaşamda her türlü dünyevi günah ve kötülük var: Alkol, seks, uyuşturucu. Ama tamamen kapalı kapılar ardında. Suudi kraliyet ailesinin patronajı ya da onların maiyetinden birinin varlığı sözkonusu ise din polisi bu tür partilere yaklaşmıyor. 29 Ekim’deki XXXX’ın katıldığı Cadılar Bayramı etkinliği gibi. Son birkaç yılda Suudi Arabistan’da artan tutuculuk bu gece yaşamı ve partileri daha da yeraltına itti.



Cidde’de XXX’in rezidansında yeraltında düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde 20’li ve 30’lu yaşlarda 150 Suudi genç abaya kontrolünden geçip partiye girdi. Burası sanki Krallığın dışında bir gece kulübüydü: Bol alkol, dans eden çiftler, döner tablasında DJ ve kostümlü insanlar. Katılan Kraliyet üyesi ise polisi partiden uzak tuttu. Cidde’nin tüccar ailesinden bir genç Suudiler partileri prenslerin evlerinde düzenlemek istiyor. Çünkü bu din polisine karşı caydırıcı oluyor. Suudi Arabistan’da çeşitli düzeylerde 10 bin prens var.





En popüler içki



Partilerde alkol bol. Özellikle Suudi kaçak içkisi “Sadıki” oldukça fazla tüketiliyor. Kokain ve haşhaş kullanımı da yaygın. Suudi gençliği sosyal özgürlükten ve tensel arzuların tadını almaya başladı. Ama sadece kapılar ardında ve zenginlerden oluşan kapalı halkada.”





Umutsuz Ev kadınları Cihat’tan soğutmada ABD’den daha etkili



WikiLeaks’te yayımlanan gizli belgelere göre, “Umutsuz Ev kadınları” adlı dizi film, Suudi gençleri cihattan soğutmada açık ABD propagandasından daha çok işe yaramış.



“David Letterman: Etki Ajanı” adlı gizli bir yazıda, “Suudi Arabistan MBC 4 kanalında sansürsüz ve Arapça alt yazılı yayınlanan bu tür programlar, krallığın aşırı unsurlara karşı ‘fikir savaşı’nın bir parçası. Bu programlar Washington’ın ana propaganda cihazı olan, ABD tarafından finanse edilen El Hurra haber kanalından daha etkili” ifadeleri yer aldı. Belgelerde diplomatlar, Eva Longoria, Jennifer Aniston ve David Schwimmer gibi ünlülerin cazibesinin, bu programları yayınlayan ticari televizyonun etkisinin El Hurra’dan daha çok olacağını gösterdiğini ifade ediyorlar.





Libya liderinin estetik takıntısı



ABD’nin Trablus Büyükelçiliği çıkışlı bir dizi kriptoda, Libya lideri Muammer Kaddafi hakkında şu bilgiler yer alıyor:



- Kaddafi’nin estetik takıntısı var. O kadar fazla botoks yaptırdı ki, yüz kaslarını hareket ettiremiyor. Saç ektirdi, vücudu reddedince implant geri alındı. Hipertansiyonu ve diyabeti var. Hastalık hastası.



- Birçok fobisi var. Deniz üstünde uçakla seyahat etmek istemiyor. 8 saatten fazla uçmuyor. 35 merdivenden fazla çıkamıyor. Asansör kullanmıyor. Üst katlarda kesinlikle kalmıyor (New York’ta bedevi çadırını kurmasına izin verilmeyip otelde kalmaya zorlanınca bu yüzden çok sinirlenmiş olmalı).



- At yarışını seviyor. İktidarda 40’ıncı yılını kutlarken Ukrayna, Tunus, Cezayir, Mısır ve Fas’tan dansçıları sahneye çıkardı. Flamenkocular ilgisini çekince Venezüela’dan Libya’ya dönüşünde flamenko izlemek için Sevilla’ya uğradı.



- 1988’de Londra-New York seferi yapan bir Amerikan yolcu uçağının İskoçya’nın Lockerbie kasabası üstünde havaya uçurularak 270 kişinin öldürüldüğü saldırı nedeniyle hüküm giyen Libyalı Abdülbasit el Megrahi, Kaddafi’nin “haydutça” tehditleri üzerine İskoçya tarafından geçen yıl serbest bırakıldı.