Kaddafi, Mübarek'in izinden gidiyor: Yetkilerinin bir kısmını devredecek

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İktidarda en uzun kalan diktatörler - GALERİ





El Arabiya: Yetkilerinin bir kısmını devredecek



El Arabiya televizyonu Libya liderinin ilerleyen saatlerde televizyona çıkarak bir açıklama yapacağını iddia etti. Televizyonun haberine göre Kaddafi yapacağı açıklamada reform sözü vereceği, yetkilerinin bir kısmını yerel yönetimlere devredeceği ve konuşmasında "Trablus kontrolümüz altında" diyeceği duyuruldu.





Libya'da kargo limanları kapatıldı



Libya'daki şiddet olayları nedeniyle kargo limanlarının kapatıldığı bildirildi.



İtalyan deniz taşımacılığı şirketi Tarros Spa'nın İngiliz acentası direktörü John Bader, Libya'nın Bingazi, Trablus ve Misurata kargo limanlarında operasyonların durdurulduğunu söyledi.



Bader, ''İtalya'daki yönetimimiz bu sabah bize Trablus, Bingazi ve Misurata limanlarının kapatıldığını bildirdi. Durumun normale döndüğü bilgisini alana kadar gemilerin bu limanlara gönderilmesini önermiyoruz'' dedi.





Tobruk'ta halk kontrolü ele geçirdi



Libya'nın doğusundaki Tobruk kentindeki askerler, artık Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'yi desteklemediklerini ve kentin Kaddafi'nin kontrolünden çıktığını söyledi.



Askerlerin açıklamasını duyuran Reuters ajansına göre, halk da kentin üç gündür kendi kontrollerinde olduğunu anlattı.



Artık görevi bıraktığını söyleyen eski Binbaşı Hany Said Merci, "Bütün doğu bölgelerinin Kaddafi'nin kontrolünden çıktığını" söyleyerek, "Burada ordu ve halk el ele" dedi.



Ajansa göre bölge sakinleri, kentin üstündeki dumanların, Kaddafi'nin oğullarına bağlı askerlerin bombaladığı cephanelikten yükseldiğini kaydetti.





Bingazi Havaalanı bombardıman yüzünden tahrip oldu



Libya'daki Bingazi Havaalanının pistlerinin bombardıman sonucu tahrip olduğu ve uçakların iniş yapamadığı açıklandı.



Mısır'da bulunan AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'la görüşen Mısır Dışişleri Bakanı Ahmed Ebul Geyt, Bingazi havaalanının pistlerinin bombalandığını, bu durumun Mısır havayollarına ait uçakların inişini imkansız kıldığını belirtti.



Ebul Geyt ayrıca, Libya'daki Mısırlıları getirmek üzere bugün Trablus'a hareket eden iki askeri uçağa Libya makamlarının iniş izni verdiğini söyledi.





Trablus, Bingazi ve Misurata'da deniz ulaşımı durdu



Libya'da Trablus, Bingazi ve Misurata'da deniz ulaşımının durduğu bildirildi.



Reuter ajansının duyurduğuna göre, deniz ulaşımı kaynakları Trablus, Bingazi ve Misurata limanlarında şiddet yüzünden faaliyetlerin durduğunu kaydetti.



Bu arada, El Arabiye televizyonu, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kısa süre içinde bir konuşma yapacağını duyurdu.



El Arabiye televizyonu, acil koduyla duyurduğu haberi Libya devlet televizyonuna dayandırdı.





"Olaylar gençlik çetelerinin işi"



Libya Savunma Bakanlığı, ülkedeki şiddetin, aralarında El Kaide'nin de bulunduğu yabancı güçlerin manipule ettiği, suçlu gençlik çetelerinin işi olduğunu iddia etti.



Devlet televizyonunda okunan bildiride, "Vatandaşları terörize eden, ticareti durduran, tüccarlar ve tüketicileri ürküten ve eğitim, sağlık gibi hizmetleri kesmekle tehdit eden" bu durumun, ordunun depolarını yağmalayarak silah elde eden bazı gençler ve yetişkinlerden kaynaklandığı ifade edildi.



"Bunlar suçlulardır" denilen bildiride, "Libya'da olanların, El Kaide ve diğer şüpheli çevrelere, yabancı çevrelere mensup diğer insanlar tarafından suistimal edilen bir grup gencin" işi olduğu belirtildi.









Tahliye edilen Türk vatandaşları Türkiye'ye geliyor





Libya'dan tahliye edilen 248 Türk vatandaşı Mısır'ın İskenderiye havaalanına getirildi. 5 yolcu otobüsüyle getirilen vatandaşların uçuş işlemleri, Türkiye'nin İskenderiye konsolosluğu ve Türk Hava Yolları yetkililerinin yardımıyla yapıldı. Libya'dan tahliye edilen vatandaşları İstanbul'a götürecek olan THY'ye ait tahliye uçağı da İskenderiye'nin Burc el Arap bölgesinde bulunan havaalanına geldi. Uçağın 17:30'da Türkiye'ye havalanması bekleniyor.









TBMM'de Libya zirvesi







Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek Libya’da yaşanan olaylar ve Türk vatandaşlarının Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili gelişmeler hakkında BDP'yi bilgilendirdi.