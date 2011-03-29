Kaddafi Libya'da yargılanacak

T24 - Silaha ihtiyaçları olduğunu açıklayan muhaliflerin karar organı Ulusal Geçiş Konseyi'nin lideri, kazanacakları zaferden sonra Kaddafi'nin yargılanacağını belirtti.



Libya lideri Muammer Kaddafi rejimine karşı ayaklananların yönetim organı olan Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin lideri Mustafa Abdülcelil, "kazanacakları zaferden sonra" Muammer Kaddafi'nin Libya'da yargılanacağını belirtti.



France 2 televizyon kanalına Bingazi bölgesinde açıklama yapan Abdülcelil, "acilen hafif çapta silaha ihtiyaçları bulunduğunu" söyleyerek, "Zaferden sonra Kaddafi'yi işlediği tüm suçlardan Libya'da yargılayacağız" dedi.



"Libya halkının bir zorbaya karşı koymak gibi zor bir tercih yaptığını" kaydeden Abdülcelil, özgür, demokratik, insan haklarına ve siyasi çoğulculuğa saygılı bir ülke oluşturmaya çalışacaklarını söyledi.



Bu arada Konsey, Kaddafi'yi terk edecek olan yandaşlarının affedileceği taahhüdünde bulundu.



Konsey sözcüsü Abdoulhafiz Ghoga, "Kaddafi'nin çevresindeki insanlara Kaddafi'yi terk etmeleri çağrısında bulunduklarını, bunu yaptıkları taktirde onları bağışlayacaklarını" belirtti.



Ghoga, "Sirte'ye 30 kilometre mesafede" olduklarını da kaydetti.



Misrata'ya bugün bir insani yardım gemisinin geldiğini belirten sözcü, geminin taşıdığı malzeme ve organizatörler hakkında detay vermedi ve bunun "Avrupalı bir yardım gemisi" olduğunu söyledi.





ABD AŞAMALI OLARAK ÇEKİLECEK



Libya'daki uçuşa yasak bölge uygulamasına yönelik operasyonun NATO'ya devrine paralel olarak ABD'nin de Akdeniz'in bu bölgesinde tuttuğu bazı gemileri çekeceği bildirildi.



Reuters'ın haberine göre adının açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili, buna yönelik bir planlama olduğunu, uygulamanın ise "birdenbire değil, aşama aşama olacağını" ifade etti.





'SİVİL HEDEFLER VURULDU'



Libya televizyonu, koalisyon güçlerinin ülkenin çeşitli noktalarında sivil ve askeri hedefleri vurduğunu öne sürdü.



Habere göre başkent Trablus'un 100 kilometre güneyinde bulunan Garyan ve 184 kilometre güneyindeki Mizdah'ta sivil askeri noktalara bu akşam saldırılar düzenlendi.





BM'DEN, GIDA VE İLAÇ UYARISI



BM, Libya'da, gıda, ilaç ve yakıt kıtlığına karşı uyarıda bulunarak, bu ülkeye insani yardım gönderilmesini istedi.



BM acil durum yardım koordinatörü Valerie Amos, Dubai'de basına yaptığı açıklamada, "gıda maddelerinin az olduğunu, petrol boru hatlarının da kesilmesinden kaygı duyduklarını" belirterek, "ilaç tedarikindeki sorunlarla birlikte tıbbi bir krizden de kaygı duyduklarını" kaydetti.



Libya'da bulunmak istediklerini söyleyen Amos, Libya'nın batısında Kaddafi güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde "ne olup bittiği" konusunda BM'nin bilgisinin az olduğunu belirtti.



Amos, Mısır sınırını geçen Libyalı sayısında da artış olduğunu söyledi.







