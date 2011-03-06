-KADDAFİ: LİBYA'DA SORUŞTURMA AÇILSIN PARİS (A.A) - 06.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, BM veya Afrika Birliği'ni Libya'daki durumla ilgili soruşturma açmaya çağırdı. Kaddafi, Fransa'da yayımlanan Le Journal du Dimanche dergisine verdiği demeçte, BM'nin ya da Afrika Birliği'nin durumu değerlendirmek üzere Libya'ya soruşturma komisyonu göndermesinden yana olduğunu belirtti. "Bu komisyona hiçbir engel çıkarmadan yerinde inceleme yapmasına izin vereceğiz" diyen Libya lideri, Fransa'nın böyle bir komisyona öncülük etmesine sıcak bakacağını bildirdi. Kaddafi, "Fransa derhal başı çekmeli, BM Güvenlik Konseyi kararını engellemeli ve Bingazi bölgesine yabancı müdahalesini durdurmalı" dedi. Kaddafi, hiçbir zaman halkının üzerine ateş açmadığını, eğer bir soruşturma komisyonu ülkeye gelirse bunu kanıtlayacağını söyledi. Kendisinin iktidardan düşürülmesine Avrupa'nın ses çıkarmaması halinde "iki önemli" gelişmenin olacağını ifade eden Kaddafi, "Göç olacak, Libya'dan binlerce kişi Avrupa'yı istila edecek. Bunları engelleyecek kimse olmayacak. Bin Ladin kapınızda olacak. Karşınızda, Akdeniz'de bir İslami cihat olacak" diye konuştu. Bu arada Kaddafi, bir soru üzerine, iki Avrupalı sivilin tahliyesi sırasında geçen Pazar günü alıkoyulan bir Hollanda helikopterinin üç pilotunun esir olduğunu söyledi. Libya lideri, "Bu normal. Biz, izin almadan Libya'ya inen bir Hollanda helikopterini alıkoyduk" dedi. -802 SURİYELİ 4 KAFİLE HALİNDE ÜLKELERİNE GİTTİ Libya'nın Misurata Limanı'ndan yola çıkan Panama bandıralı yük gemisi ''Captain Eglio'' ile yaklaşık 3 gün süren yolculuğun ardından Marmaris'e ulaşan 802 Suriyeli, 4 kafile halinde Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki gümrük kapısından ülkelerine gitti. Vali Yardımcısı Orhan Mardinli ve Yayladağı Kaymakamı Tolga Polat, Marmaris'ten otobüsle ilçeye gelen kafileleri çiçeklerle karşıladı. Libya'dan Marmaris'e ve oradan da Yayladağı'na gelen 802 Suriyeli konuğu ilçelerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kaymakam Polat, gece geç saatte son kafileyi de sorunsuz bir şekilde ülkelerine uğurladıklarını kaydetti. Libya'da işçi olarak çalıştığını belirten ve dört aylık bebeğiyle ülkesine geçiş yapan Ammar Hac Nazif, çatışmaların ortasında kaldıklarını belirtti. Ailesiyle sağ salim ülkesine gideceği için mutlu olduğunu vurgulayan Nazif, Türk yetkililere sağladıkları destek ve gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti.