Kaddafi kaybettiği şehirleri bir bir alıyor

T24 - Libya'da Bin Cevad kentini ele geçiren Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'ye bağlı birlikler şimdi de petrol bölgesi Ras Lanuf'a doğru ilerliyor. Savaş uçakları da Ras Lanuf'u bombalamayı sürdürüyor.





Haritada siyah renkle yazılan kentler Kaddafi'nin, kırmızıyla yazılanlarsa isyancıların elinde bulunuyor.



Reuters ajansı, Kaddafi güçlerinin, dün yeniden ele geçirdikleri Bin Cevad'ın doğusuna, stratejik petrol kenti Ras Lanuf'a doğru ilerlediğini bildirdi.

Reuters'a konuşan bir şoför, "Bin Cevad'a gittim. Yaklaşık 20 kilometre öncesinde Kaddafi'ye bağlı güçleri gördüm. Büyük bir kamyon, askeri araçlar ve bir savaş jeti yavaşça bu yöne doğru geliyordu" dedi.

Bir BBC muhabiri de Ras Lanuf'a doğru yönelen bir kamyon ile bir savaş uçağının görüntülerinin yer aldığı bir çekimi gösterdi.

Kaddafi güçlerinin Ras Lanuf'a doğru ilerleyişi sürerken, savaş uçaklarının da bu kenti bombaladığı bildirildi.

Bölgedeki AFP muhabiri, kentin yaklaşık 2 kilometre doğusunda bir patlamanın meydana geldiğini, daha sonra muhalif güçlerin saldırıyı uçaksavarla püskürttüğünü belirtti. Savaş uçakları, Cuma gününden bu yana muhaliflerin elinde olan Ras Lanuf'u dün de iki kez bombalamıştı.



Silahları çöle saklıyorlar

Reuters, Ras Lanuf'taki mevzilerinin bombalanacağını duyan isyancıların silahlarını sakladığını belirtti.

Ajansa konuşan bir isyancı, "Mevkilerimizin bombalanacağını duyduk. Bu yüzden silahlarımızı kaçırdık" ifadesini kullandı. Bir başka isyancı ise, "Onları (silahları) çöle sakladık" diye konuştu.

Öte yandan Bin Cevad'da Kaddafi yandaşları ve muhalifler arasında dünden beri yaşanan çatışmalarda 12 kişinin öldüğü, 52 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Kaddafi'ye bağlı birliklerle dün girdikleri çatışmalardan sonra doğuya doğru çekilmek durumunda kalan muhalifler yeniden toplanarak Bin Cevad kentine doğru ilerlemişti.



Afrika Birliği, Libya'ya heyet gönderiyor

İsyancıların elindeki kentlerin kontrolünü tekrar ele geçirmek için ordusunu taarruza geçiren Kaddafi, Afrika Birliği'nin, Libya hakkında dış basında yayımlananların yüzde yüz yalan olduğunu doğrulayacak gerçekleri soruşturacak bir komite göndereceğini belirtti.

Kaddafi, France 24 kanalına dün gece yaptığı açıklamada ayrıca, Libya'daki ayaklanmayla ilgili olarak Afrika ülkeleriyle düzenli olarak temas halinde olduğunu belirterek, "ülkesinde her şeyin normal olduğunu, onlara, olayların ortada bir sorun varmış gibi abartıldığını söylediğini" ifade etti.



Diyalog çağrısı

Kaddafi güçleriyle muhalifler arasındaki çatışmalar sürerken, Libya eski Başbakanı Cadallah Azous El Talhi, isyancı liderlerine diyalog çağrısında bulundu.

Devlet televizyonuna çıkarak, ülkenin doğusundaki Bingazi kentinin ileri gelen şahsiyetlerine hitap eden El Talhi, yabancıların yeniden ülkeyi ele geçirmelerine şans vermemek, akan kanı durdurmaya yardım etmek ve krizi çözmek için ulusal diyaloğa şans tanınmasını istedi. Libya'nın doğusundan olan El Talhi, 1980'lerde başbakanlık yapmıştı.

El Talhi'nin, Kaddafi yönetiminin sıkı kontrolündeki devlet televizyonuna çıkarak isyancılara çağrıda bulunması, eski başbakanın Trablus yönetiminin desteğini alarak böyle bir yayına çıktığını gösterdiği ve bunun Kaddafi'nin, yönetimine karşı çıkan muhaliflerle uzlaşıya hazır olduğunun en açık işareti olabileceği yorumunda bulunuluyor.



Kaddafi'nin istifasını şart koştular

Ancak El Talhi'nin diyalog çağrısına isyancılar da olumsuz yanıt geldi. Muhalif yetkili Ahmet Cebrail, Kaddafi yönetimiyle genel bir diyaloğa ihtiyaç olmadığını ve yapılacak herhangi bir müzakerenin öncelikle Kaddafi'nin istifası üzerine temellendirilmiş olması gerektiğini bildirdi.

Cebrail, "Talhi yakın bir tanıdığımdır. Libya'da geniş ölçüde saygı gören, Kaddafi'ye karşı durmuş biridir. Ancak yapılacak herhangi bir müzakerenin Kaddafi'nin istifa etmesi üzerine temellendirilmiş olması gerektiğini en başından bu yana söylüyoruz. Başka bir ara yol yok" diye konuştu.