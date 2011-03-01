Kaddafi karşıtları, iç savaş hazırlıklarına başladı

T24

AFP'ye konuşan bir görgü tanığı, savaş uçaklarının Libya lideri Muammer Kaddafi'nin emriyle Bingazi'nin 100 km kadar güneyindeki Adcebiye'deki bir depoya ateş açtığını belirterek, hasarın büyüklüğüne ilişkin bilgisinin olmadığını söyledi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Bingazi'deki bir yedek asker de, 2 uçağın Adcebiye ve Bingazi'nin 15 km güneyinde bulunan Recme'deki depoları hedef aldığını, saldırının uçaksavarla püskürtüldüğünü belirtti. Yedek asker, uçakların Adcebiye'deki depoya zarar vermediğini, bir su deposunu havaya uçurduğunu ifade etti.Libya'nın Misrata kentinde ise bugün isyancılar, orduya ait bir uçağı düşürerek, pilotları rehin aldı. Reuters ajansı, radyo istasyonunu bombalayan uçağın pilotlarının isyancılar tarafından rehin alındığını belirtti.İsyancılar, başkent Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata kentinin kontrolünü günlerdir elinde bulunduruyor. Libya'nın özellikle doğu kentleri üzerindeki nüfuzunu kaybeden Kaddafi'nin son kalesi olarak Trablus görülüyor.Kaddafi güçlerinin isyancılara ait silah depolarını imha etmeye yönelik çabaları sürerken, 42 yıldır Libya'yı demir yumrukla yöneten 68 yaşındaki diktatörü devirmeye çalışan isyancılar da savaş hazırlıklarını hızlandırdı.İsyancılar, Bingazi kentinde ele geçirdikleri bir askeri üsse mühimmat taşımaya devam ediyor. Ayrıca çok sayıda Kaddafi karşıtının da isyancıların oluşturduğu orduya katılmak için başvuruda bulunduğu bildirildi.