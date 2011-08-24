Kaddafi: Karargâhtan çekilmemiz taktiksel bir hamleydi

T24 - Libya'da muhalifler tarafından karargahına girilen Muammer Kaddafi, "karargahtan çekilmemiz taktiksel bir hamleydi. Karargah zaten NATO saldırısında yerle bir olmuştu" dedi. Kaddafi asla pes etmeyeceğini ifade etti. Kaddafi, "Saldırılar karşısında ya zafer ya ölüm"

açıklaması yaptı.





Kaddafi Türkiye saati ile saat 02.19 sıralarında halka seslendi. El Uruba adlı rejim yanlısı televizyonun haberine göre nerede olduğu bilinmeyen Kaddafi sesli mesajında Bab-ı Aziziye karargahından "taktik gereği" çekildiklerini savundu.



Libya'da muhaliflerin başkent Trablus'un büyük bölümünü ele geçirmelerinin ve Bab-el Aziz'e girmelerinin ardından Bingazi'de vatandaşlar sokaklarda sevinç gösterileri düzenledi.



Ramazan ayı dolayısıyla gündüz saatlerinde evlerinden pek çıkmayan Bingazililer, iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte Tahrir Meydanı'nı doldurdu.



Bazı vatandaşlar oruçlarını meydanda açarken iftarını evlerinde yapanlar da teravih için meydanda hazırlanan mekana geliyor. Kadınlar da kendileri için hazırlanan özel bölmede namazlarını kılıyor. Namazın ardından muhaliflerin Trablus'ta elde ettiği başarılar ve Muammer Kaddafi'nin Bab-El Aziz'e girmeleri dolayısıyla araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, özgürlük sloganları attı.



Meydanda teravih namazının ardından gazetecilere konuşan Najah Bodegaga isimli kadın, bugünün farklı bir gün olduğunu belirterek, "Bu bir rüyanın gerçekleşmesi gibi. Bab-el Aziz bizim için yıkılmaz bir yerdi. Ama bizim cesur devrimcilerimiz buraya gimeyi başardı" dedi.



Gazetecilere açıklama yapan askerler ise Libya'nın bugünden itibaren daha aydınlık bir ülke olacağını kaydederek, Libya'nın köklerinin ortaya çıktığını vurguladılar.



Sahil kenarında bekleyen tankların üzerinde poz veren çocuklar da zafer işaretleri ve Libya Geçiş Konseyi bayraklarıyla kutlamalara katıldılar.



Bingazi'de otomatik silahlarla yapılan kutlamalar gece boyunca devam etti.



İsyancılar, karargahta Kaddafi'nin 42 yıllık iktidarının en önemli sembolü olarak görülen heykelini parçaladılar. Heykelin başını koparıp yerlerde yuvarlayan isyancılar, Libya liderinin konutundaki kişisel eşyası ve askeri üniformalarını da yağmaladı.



Karargahın ele geçirilmesine karşın, başkentin bazı bölgelerinde çatışmaların devam ettiği haber veriliyor. Yabancı gazetecilerin kaldığı Rixos otelinin bulunduğu bölge de hala Kaddafi güçlerinin denetiminde.



Trablus'ta bulunan BBC muhabiri Rana Cevad, halkın Kaddafi yönetiminin resmen sona erdiğini düşünmesine rağmen Libya lideri ve ailesi bulununcaya kadar geniş kapsamlı kutlamalara başlanmayacağını söyledi. BBC muhabiri, birçok kişinin Kaddafi'nin ne yapacağını bilmediği için gergin olduğunu belirtti.

'Türkiye'ye suçlama'



Trablus'taki yerel bir radyo istasyonundan taraftarlarına seslenen Kaddafi, NATO ve isyancılara karşı savaşta "şehadet ya da zafer" sözü verdi.



Kaddafi, karargahının NATO uçaklarının 64 saldırısıyla yerle bir edildiğini de söyledi.



Hükümet Sözcüsü Musa İbrahim ise El Uruba televizyonunda yayımlanan açıklamasında Libya'yı "istilacıların ayaklarının altında patlayan bir volkana dönüştüreceklerini" savundu.



Sözcü, Kaddafi için savaşmak üzere Libya'ya 6000 gönüllünün geldiğini iddia etti.



Musa İbrahim, büyük stratejik öneme sahip olması nedeniyle Batılı güçlerin bundan sonraki hedefinin Suudi Arabistan olduğunu savundu, Türkiye ve İsrail'in Orta Doğu'da "habis bir rol" oynadığını söyledi.

Kaddafi nerede?



Bab-ı Aziziye karargahının, tünellerle kentin farklı noktalarına bağlantısı bulunduğu belirtiliyor.



Kaddafi ailesinin başkent ve diğer bölgelerde saklanabilecekleri birçok güvenli evi olduğu söyleniyor.



Muammer Kaddafi'nin memleketi Sirte'deki durum bilinmiyor. Trablus'tan çekilen Kaddafi'ye bağlı birliklerin buraya sığındıkları belirtiliyor.



İsyancıların kurduğu geçici yönetimin başbakanı konumundaki Mahmud Cibril, hala yardıma ihtiyaç duydukları, Sebha kenti gibi yerler olduğunu söyledi. Sebha'da Kaddafi'nin aşiretinden birçok kişi bulunuyor.



Cibril, Kaddafi güçlerinin kenti bombalamaya devam ettiğini söyledi.



