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Dünya

Kaddafi: Kaçmıyorum buradayım!

ABD Dışişleri Bakanı Clinton’ın, “Ülkeden kaçış hazırlığı yapıyor” sözlerini Trablus’taki evinin balkonundan yanıtlayan Libya lideri Kaddafi, “

24 Mart 2011 02:00

T24 - ABD Dışişleri Bakanı Clinton’ın, “Ülkeden kaçış hazırlığı yapıyor” sözlerini Trablus’taki evinin balkonundan yanıtlayan Libya lideri Kaddafi, “Çok yaşa İslam. Bütün İslam orduları, bütün özgür halklar savaşta yer almalı. Ufku kaplayan fırtınadan korkmuyorum. Kara yıkım getiren uçaklardan da. Dirençliyim. Evim de burada, çadırım da. Ben hak sahibiyim, yarının yaratıcısıyım. Buradayım, buradayım, buradayım” dedi. 

'Uçaklar Kaddafi'nin karargahını bombaladı' haberi için tıklayın...

Libya lideri Muammer Kaddafi ile Batılı güçler arasındaki söz düellosu sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kaddafi’nin kurmaylarının bazı müttefik ülkelerle görüşmeler yürüttüklerini ve Libya liderinin ülkeden kaçışı için hazırlık yaptıklarını iddia etmişti. Hürriyet gazetesşinde yer alan haber şöyle: 

İddiaları yanıtlayan Kaddafi, ülkenin başkenti Trablus’taki evi Bab ül-Aziziye’den halka hitab etti. Libya lideri Batı’ya meydan okuyarak, “İslam’a karşı yeni bir Haçlı Seferi başladı. Çok yaşa İslam. Bütün İslam orduları, bütün özgür halklar savaşta yer almalı. Kısa vadede, uzun vadede de onları yeneceğiz. Ufku kaplayan fırtınadan korkmuyorum. Kara yıkım getiren uçaklardan da. Dirençliyim. Evim de burada çadırım da. Ben hak sahibiyim, yarının yaratıcısıyım. Burdayım, buradayım, buradayım” dedi. 


Muhalifleri durdurdu

Müttefik Kuvvetler’in 5 gün önce başlattığı “Odyssey’nin Şafağı” adlı operasyon, sivillere yönelik hükümet saldırılarını şu âna kadar engelleyemedi. Üst üste gerçekleştirilen hava bombardımanlarının şokunu üzerinden atan rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki Misrata, Ecdebiye ve Zintan kentlerinde yeniden harekete geçmeye başladı. Kaddafi şimdilik bu kentleri geri alamadı; ancak organize olmaktan oldukça uzak muhalif güçlerin ilerlemesini durdurmayı başardı. 


Misrata’da 17 kişi ölü

Yalnızca Misrata’da önceki gece yaşanan çatışmalarda 17 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Kentin devlet hastanesini ele geçiren Kaddafi güçleri, bu bölgeye konuşlanan keskin nişancıları aracılığıyla korku salıyor. Zintan bölgesine kuzeyden giren Libya Ordusu, şehri bombalayarak en az 10 kişiyi öldürdü. Kaddafi taraftarı güçlerin, Zintan’a 50-60 tankla girdiği belirtiliyor. Sayısı bilinmemekle birlikte Ecdebiye’de de çok sayıda sivil hayatını kaybetti. El Cezire televizyonu ise, Libya’da muhaliflerin kurduğu, ülkenin doğusunda üslenen “Ulusal Konsey”in, geçici hükümete başkanlık etmek üzere Mahmud Cebril’i atadığını duyurdu.




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