-KADDAFİ KABİLE LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 12.05.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kabile liderleriyle bir araya geldiği bildirildi. El Cezire televizyonu, Libya devlet televizyonuna dayanarak verdiği haberde, Muammer Kaddafi'nin çarşamba günü Tripoli'de otelde kabile liderleriyle bir araya geldiğini ve onlarla konuştuğunu duyurdu. Televizyon kanalı, Kaddafi'nin söz konusu liderlerle bir araya gelmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi vermezken, bir kabile liderinin Kaddafi'ye ''muzaffer olacaksınız'' dediğini de aktardı.