-KADDAFİ İSYANCILARI TEHDİT ETTİ ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, "isyancıları" Tiananmen (Çin) ve Felluce (Irak) benzeri bir misillemeyle tehdit etti. Kaddafi, Libya televizyonundan naklen yayımlanan konuşmasında, "Silahlarınızı iade edin, yoksa kıyımlar olacak" diyerek, isyancılara Tiananmen ve Felluce benzeri bir misilleme tehdidinde bulundu. Libya lideri, "Tüm gençler yarın devrimi koruma komiteleri kurmalı. Yolları, köprüleri, havaalanlarını koruyacaklar. Herkes sokağın kontrolünü almalı, Libya halkı Libya'nın kontrolünü almalı, onlara halk devriminin ne olduğunu gösterelim. Hiçbir çılgın ülkemizi bölemez" diyerek, ülkesini bir haftadır sarsan ayaklanmayı durdurmak için tüm Libya'yı "ev ev arama" tehdidinde bulundu. Öte yandan, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'daki olayların görüşüldüğü acil toplantısı New York'ta başladı. Almanya'nın BM daimi temsilcisi Peter Wittig, "hızlı ve açık" bir eylem çağrısı yaptı. Birçok Libyalı yetkili ve diplomat gibi görevinden istifa etmeyen Libya'nın BM Büyükelçisi Muhammed Şalgam, Konsey toplantısına katılırken, Libya'yı gerçekten temsil edip etmediği konusunda şüphelere yol açtı. Muammer Kaddafi'nin çocukluk arkadaşı olan Şalgam, Konsey'e dün akşam gönderdiği mektupla, Libya hava sahasının kapatılması ve sivillere yardım için bir insani koridor oluşturulmasını isteyen yardımcısı İbrahim Dabbaşi'nin çağrılarına destek vermediğini, ancak ülkesindeki yöneticilere "şiddetin durması gerektiğini" söylediğini bildirdi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay da Libya'daki şiddet olaylarıyla ilgili "insanlık suçu işlenmesi olasılığını" gündeme getirerek, uluslararası bağımsız bir soruşturma açılmasını istedi.