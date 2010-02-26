Kaddafi İsviçre'te cihat ilan etti

T24 - Libya lideri Muammmer Kaddafi, kafir devlet olarak nitelediği İsviçre'ye cihat ilan etti.



Libya lideri Muammmer Kaddafi İsviçre'ye karşı cihat ilan etti.



Kaddafi, Mevlid Kandili nedeniyle yaptığı konuşmada, "kafir" devlet olarak nitelediği İsviçre'nin camileri yıktığını söyledi ve bu ülkeye karşı, cihat ya da silahlı mücadele verilmesi çağrısında bulundu.





İş yapan 'dönek'tir



İsviçreyle iş yapanları "dönek" olarak niteleyen Kaddafi, bu insanların Hazreti Muhammed'e, Allah'a ve Kuran'a karşı olduklarını da söyledi.



Libya ile İsviçre arasında, 2008'de Kaddafi'nin çocuklarından birinin Cenevre'de gözaltına alınması gerginliğe neden olmuştu. İkili ilişkilerde başlayan gerilimde, artık kopma noktasına gelinmiş durumda.





