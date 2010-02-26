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Dünya

Kaddafi İsviçre'te cihat ilan etti

Libya lideri Muammmer Kaddafi, kafir devlet olarak nitelediği İsviçre'ye cihat ilan etti.

26 Şubat 2010 02:00

T24 - Libya lideri Muammmer Kaddafi, kafir devlet olarak nitelediği İsviçre'ye cihat ilan etti.
  
Libya lideri Muammmer Kaddafi İsviçre'ye karşı cihat ilan etti.

Kaddafi, Mevlid Kandili nedeniyle yaptığı konuşmada, "kafir" devlet olarak nitelediği İsviçre'nin camileri yıktığını söyledi ve bu ülkeye karşı, cihat ya da silahlı mücadele verilmesi çağrısında bulundu.


İş yapan 'dönek'tir

İsviçreyle iş yapanları "dönek" olarak niteleyen Kaddafi, bu insanların Hazreti Muhammed'e, Allah'a ve Kuran'a karşı olduklarını da söyledi.

Libya ile İsviçre arasında, 2008'de Kaddafi'nin çocuklarından birinin Cenevre'de gözaltına alınması gerginliğe neden olmuştu. İkili ilişkilerde başlayan gerilimde, artık kopma noktasına gelinmiş durumda.

 

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