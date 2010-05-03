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Dünya

Kaddafi: 'İsviçre suç örgütü gibi davranıyor'

Libya lideri Muammer Kaddafi, İsviçre'nin suç örgütü gibi davrandığını, "karar para aklama, suikastlar ve terörizme" karıştığını iddia etti.

03 Mayıs 2010 03:00

T24-  Kaddafi, Alman Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, "mafya devleti" olarak nitelediği İsviçre'nin; Fransa, İtalya ve Almanya arasında bölüştürülmesi yönünde daha önce yaptığı çağrıları yineledi.


Dergiye göre Kaddafi, "İsviçre'nin dünya toplumundan ayrı yerde duran bir devlet olduğunu" söyledi.


İsviçre için "büyük çaplı kara para aklama cenneti" diyen Kaddafi, bu ülkedeki yasaların İsviçre bankalarında hesapları bulunan ve intihar etmek isteyen zengin yabancıların ölmelerine desteğe izin verdiğini de ileri sürdü.


"İsviçre'nin, bu kişilerin intihar etmek istediklerini savunduğunu, ancak gerçekte bunun o kişilerin paralarını ele geçirmek anlamına geldiğini" ifade eden Kaddafi, bu iddialarına ilişkin kanıt sunmadı.


Libya lideri, ayrıca iki yıl önce oğlu Hannibal Kaddafi'yi yanında çalışanlara Cenevre'deki lüks bir otelde dayak atmaktan tutuklamaları nedeniyle İsviçre yetkililerini "terör eyleminde bulunmakla" suçladı. Hannibal Kaddafi, daha sonra salıverilmiş ve hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü. Bu gerginliğin ardından Libya'nın iki İsviçreli iş adamının ülkeden ayrılmasını engellemesi krizi derinleştirmiş, İsviçre de üst düzey Libyalılar için kara liste oluşturmuştu.


İsviçre tarafından henüz Kaddafi'nin suçlamalarıyla ilgili açıklama yapılmazken, iki ülke arasındaki gerginliğin artacağı tahmin ediliyor.

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