Kaddafi: 'İsviçre suç örgütü gibi davranıyor'

T24-



Dergiye göre Kaddafi, "İsviçre'nin dünya toplumundan ayrı yerde duran bir devlet olduğunu" söyledi.



İsviçre için "büyük çaplı kara para aklama cenneti" diyen Kaddafi, bu ülkedeki yasaların İsviçre bankalarında hesapları bulunan ve intihar etmek isteyen zengin yabancıların ölmelerine desteğe izin verdiğini de ileri sürdü.



"İsviçre'nin, bu kişilerin intihar etmek istediklerini savunduğunu, ancak gerçekte bunun o kişilerin paralarını ele geçirmek anlamına geldiğini" ifade eden Kaddafi, bu iddialarına ilişkin kanıt sunmadı.



Libya lideri, ayrıca iki yıl önce oğlu Hannibal Kaddafi'yi yanında çalışanlara Cenevre'deki lüks bir otelde dayak atmaktan tutuklamaları nedeniyle İsviçre yetkililerini "terör eyleminde bulunmakla" suçladı. Hannibal Kaddafi, daha sonra salıverilmiş ve hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü. Bu gerginliğin ardından Libya'nın iki İsviçreli iş adamının ülkeden ayrılmasını engellemesi krizi derinleştirmiş, İsviçre de üst düzey Libyalılar için kara liste oluşturmuştu.



İsviçre tarafından henüz Kaddafi'nin suçlamalarıyla ilgili açıklama yapılmazken, iki ülke arasındaki gerginliğin artacağı tahmin ediliyor.