Kaddafi ile 2. görüşme sürprizi



T24-

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye hareketinden önce sürpriz bir davet üzerine Libya lideri Kaddafi ile 45 dakika süren ikinci bir görüşme yaptı.





Libya'daki temaslarını tamamlayan Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyet Türkiye'ye dönüş hazırlıkları yaparken, Başbakan'ın uçağının kalkmasına 1 saat kala Kaddafi'den sürpriz bir görüşme talebi geldi.

Kaddafi'nin oğlunun Başbakan'ın oteline gelerek ilettiği davet sonrasında Erdoğan programını değiştirerek Kaddafi'nin Sarayı'na gitti. İki lider yaklaşık 45 dakika süren ikinci bir görüşme yaptı.



Erdoğan, Türkiye'ye hareketinden önce Tripoli Havaalanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, ''Libya Lideri Kaddafi'nin kendisini ikinci defa kabul etmesi''ne ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, dün Kaddafi ile 4 saatlik bir görüşme yaptıklarını ve gelinen noktayı gözden geçirdiklerini ifade etti.



Erdoğan, ''Nihai durumu değerlendirdik. Zaten memnuniyetimiz de bu yüzden. Türkiye'ye ve bize verdiği önemi gösteriyor. Ev sahipliği için gerek şahsım, gerekse milletim adına teşekkür ettim. Şimdi farklı bir milat var. İnşallah iş adamlarımız bizi mahcup etmeyecek'' diye konuştu.





Erdoğan, Kaddafi'yi Türkiye'ye davet ettiğini de hatırlatarak, ''Kendisi inşallah geleceğini söyledi'' dedi.

Davos Zirvesi ile ilgili bir soru üzerine de Erdoğan, ''İsterseniz onu bu işin içine karıştırmayalım. O konu kendi mecrasında akıyor. Bu konuda daha önce söylediklerimiz belli. Daha önce 'Orta Doğu barışını arzu ediyoruz' demiştik. Barış hakkaniyet içerisinde olmalı'' ifadesini kullandı.