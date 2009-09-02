Kaddafi için idam edildiler!

Libya lideri Muammer Kaddafi'nin iktidardaki 40. yılı Trablus'ta ilginç sahne şovlarıyla kutlanıyor.



Kaddafi'nin 2008 Pekin Olimpiyatları'nı gölgede bırakmayı hedeflediği törenlerin provaları sırasında performansçıların sahte toplu idam sahnelerine hazırlık yapılması dikkat çekti. Dev daraağaçlarının kurulduğu tören alanında, sahte infaz sahnelerinin provaları yapıldı.

İskoç makamları trafından sağlık nedenleri ile cezaevinden salıverilen 270 kişinin öldüğü Lockerbie saldırısı hükümlüsü Libyalı Abdülbaset Ali Muhammed El Megrahi'nin de büyük ekranlar aracılığıyla törene katılacağı söyleniyor.

Kaddafi'nin 'Roketi' tanıtıldı

Bu arada asarımını Kaddafi'nin yaptığı "Roket" adı verilen otomobilin iki prototipinin tanıtımı dün akşam başkent Trablus'ta yapıldı.

Azami güvenlik için yarış kanosu şeklinde tasarlanan 5,5 metre uzunluğunda, 1,87 metre eninde, 1860 kilo ağırlığında ve 230 beygir gücünde motora sahip "Roket", projenin sahiplerine göre, Libya otomotiv sanayisinin geleceğini temsil ediyor.

Otomobilin tanıtımı için hazırlanan broşürde, aracın Libya sermayesi tarafından finanse edildiği, İtalyan imalatçı Tesco TS tarafından imal edildiği ve Kaddafi'ye göre mükemmel bir otomobili temsil ettiği belirtiliyor.

Projeye katkıda bulunan İtalyan ekibinin bir üyesi, prototipin iki milyon Avro'ya mal olduğunu kaydederken, bir başkası da aracın iç mekanında Libya'da üretilen deri ve halının kullanıldığını ve otomobilin Libya'da imal edilebilmesi için araştırmaların sürdüğünü belirtti.

İki prototipin tanıtımı, Afrika kıtasını kemiren çatışmalara çözüm bulmak amacıyla Trablus'ta düzenlenen olağanüstü zirve toplantısı ile Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 1969'da iktidara gelmesinin yıl dönümünün arifesine rastladı.

Arınç, eşi ve Emine Erdoğan da orada

Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Arınç ve eşi Münevver Arınç ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.

Libya yetkililerinin, Trablus'a özel uçakla gelen Türk heyetini askeri törenle, A protokolü uygulayarak karşılaması dikkati çekti.

Arınç ve Erdoğan, Uluslararası Trablus Havalimanında Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi'nin eşi Emire El Humeydi ile Adalet Bakanı Mustafa Abdulcelil tarafından karşılandı.

Havalimanındaki karşılamada, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ömür Şölendil de hazır bulundu. Heyet, hava limanından çıkışının ardından otele geçti.

Arınç, Libya'da Kaddafi'nin iktidara gelişinin 40. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda Türkiye'yi temsil edecek. Emine Erdoğan ise kutlamalara, Kaddafi'nin kızı Ayşe'nin davetlisi olarak katılıyor.

Başkent Trablus'ta akşam saatlerinde başlayacak kutlama törenlerinin, gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.