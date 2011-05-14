-KADDAFİ: HAYATTAYIM TRABLUS (A.A) - 13.05.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, NATO saldırılarından sonra hayatta olduğunu ve milyonlarca Libyalının desteğine sahip olduğunu söyledi. Kaddafi, televizyonda yayımlanan açıklamasında, karargahına yapılan NATO saldırılarını kınayarak, "Sizin ulaşamayacağınız bir yerdeyim" dedi. Libya lideri, "NATO bombardımanı bana dokunmayacak, çünkü milyonlarca Libyalı beni kalbinde taşıyor" diye konuştu. Kaddafi, ayrıca bombardımandan sonra sağlık durumunu merak eden liderlere ve devlet başkanlarına teşekkür etti.