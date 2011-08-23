Kaddafi: Hayattayım savaşacağım!

T24- Başkent Trablus'un büyük bölümünün muhalifler tarafından ele geçirilmesinin ardından ortadan kaybolan Kaddafi'den savaş mesajı geldi.

Libya'da 6 aydır süren iç savaş, pazartesi günü muhaliflerin Trablus'a girişiyle başka bir boyuta taşındı.

Dün gece, muhalifler hem çatıştı hem de Kaddafi'nin üç oğlunu yakalamanın zaferini kutladı. Ancak tam da bu sırada Seyfülislam Kaddafi, batılı gazetecilere röportaj verdi ve taraflarları ile Trablus sokaklarında gövde gösterisi yaptı.

Kenti sokak sokak ele geçirmeye başlayan muhalifler bu sabah saatlerinde Kaddafi'nin karargahını kuşattı. Ancak gelen güçlü karşılık nedeniyle daha fazla ilerleyemedi.

Saatlerdir karargahının çevresinde çatışmalar sürerken Kaddafi'nin nerede olduğu ise bir türlü belirlenemedi.

NATO sözcüsü bile yerini bilmediklerini dile getirdi ve ekledi: "Kendisi bizim öncelikli hedefimiz değil."

Tüm dünya devletleri tek tek yeni yönetimi tanıdığını duyururken Kaddafi döneminin bittiği yorumları da daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Kaddafi'nin suskunluğu ise uzun sürmedi. Kaddafi bir açıklama yaparak hayatta olduğunu ve direnişe devam edeceğini ilan etti. Rus yetkililerin telefonla ulaştığı devrik Libya lideri "Hiçbir yere gitmedim. Sonuna kadar savaşacağım" mesajını tüm dünyaya ilan etti.

Kaddafi'nin arkadaşı olan Rus Satranç Federasyonu Başkanı Kirsan Ilyumzhinov, oğlu Muhammed'in kendisini telefonla aradığını ve babası ile konuşturduğunu açıkladı.