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Dünya

KADDAFİ GÜÇLERİ RASLANUF'U BOMBALADI RASLANUF (A.A)

07 Mart 2011 23:23

-KADDAFİ GÜÇLERİ RASLANUF'U BOMBALADI RASLANUF (A.A) - 07.03.2011 - Libya ordusu uçakları, Raslanuf'taki petrol kuyularını ellerinde bulunduran muhalif güçleri vurdu. Bingazi'ye 500 kilometre uzaklıktaki Raslanuf'ta kontrolü ellerinde bulunduran muhalif güçlerin Kaddafi'nin askerleriyle çarpıştığı hat, önce sabah saatlerinde, ardından öğleden sonra bombalandı. Uçaklardan fırlatılan bombalar, Libya'daki olayları izleyen AA ekibinin yaklaşık 500 metre yakınındaki alana düştü. Olayda, AA ekibinden yaralanan olmadı. Bombardıman nedeniyle muhalif güçlerden yaralananlar olurken, olayın meydana geldiği yerin çok yakınında bulunan petrol kuyuları zarar görmedi. Muhalif güçler, Rus yapımı olduğu belirtilen uçakların bombardımanına uçaksavar, roketatar ve Stinger füzeleriyle şiddetli biçimde karşılık verdi. Bombardımanda yaralananların Brega'daki hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Öte yandan, Raslanuf'taki muhalifleri yönlendiren Yusuf İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaddafi askerlerinin 40 kilometre ötede bulunduğunu ve uzun süredir çarpıştıklarını belirtti. Kaddafi uçaklarının defalarca bölgeyi bombaladığını ifade eden İbrahim, "bombardımanın kendilerini yıldırmadığını" söyledi. İbrahim, Kaddafi'nin, giderek artan petrol ihtiyacı nedeniyle muhaliflerin elindeki petrol kuyularını yeniden ele geçirmek istediğini öne sürdü. Mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini ve petrol kuyularını geri vermeyeceklerini anlatan İbrahim, tüm dünyadan yardım beklediklerini ifade etti.

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