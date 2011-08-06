-KADDAFİ GÜÇLERİ İNGİLİZ GEMİSİNE ATEŞ AÇTI LONDRA (A.A) - 05.08.2011 - Libya lideri Muamer Kaddafi yanlısı güçlerin, NATO operasyonlarına katılan bir İngiliz savaş gemisine roket atışı yaptığı, roketlerin isabet etmediği bildirildi. İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü, roketlerin gemiye isabet etmediğini, ancak gerçek bir tehdidin söz konusu olduğunu belirterek, HMS Liverpool gemisinin altıncı kez hedef olduğunu kaydetti. Bakanlık, saldırının önceki gün geceyarısı NATO'nun bir operasyonu sırasında düzenlendiğini, kıyıya yakın bir yerde bulunan geminin Zlitan bölgesindeki hedeflere karşı düzenlenen NATO operasyonunu kolaylaştırmak için aydınlatıcı füzeler fırlattığını belirtti. Gemide bulunan İngiliz gazeteciler, Kaddafi güçlerinin gemi yönüne, Rus yapımı 20 tane B-21 roketi fırlattığını, roketlerin tümünün denize düştüğünü kaydetti.