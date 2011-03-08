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Dünya

KADDAFİ GÖÇMENLERİN KAÇMASINI ENGELLİYOR CENEVRE (A.A)

08 Mart 2011 23:21

-KADDAFİ GÖÇMENLERİN KAÇMASINI ENGELLİYOR CENEVRE (A.A) - 08.03.2011 - Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun (UKKDF) bir yetkilisi, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı askerlerin, göçmen işçilerin Tunus'a geçmesini engelleyerek, birçoğunu başkentte çalışmaya zorladıklarını söyledi. İbrahim Osman adlı yetkili, geçen hafta 30 bin kadar göçmen işçinin toplanarak Tunus sınırı yakınındaki Libya göçmenlik binalarında tutulduğunu söyledi. Osman, Kaddafi'nin askerlerinin sınırdaki hükümet yanlısı bir gösteriden sonra Ras Ecdir sınır geçişinde Bangladeşli, Mısırlı ve Sahra Altı Afrikası ülkelerinden başka işçileri geri çevirdiğini belirterek, göçmenlerin hizmet sektöründeki işlerine geri dönmeye zorlandığının anlaşıldığını iddia etti. Libya'daki olaylar başladıktan sonra ülkeden 200 binin üzerinde yabancı işçi kaçmıştı.  

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