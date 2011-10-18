T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Kaddafi geri dönmeye hazırlanıyor'

Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Yürütme Kurulu Başkanı Mahmud Cibril, Libya'nın devrik lideri Muammer...

18 Ekim 2011 03:00

T24 - Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Yürütme Kurulu Başkanı Mahmud Cibril, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin, Tuareg aşiretinin yardımıyla iktidara yeniden dönmeyi planladığını "Yenilgiyi kabul etmeyen Kaddafi, aşiret desteğiyle iktidara dönmeyi düşünüyor. Ayrı bir devlet ilan edebileceği gibi yeni sistemi yıkmak isteyecek" sözleriyle dile getirdi.

Mahmud Cibril, Eşşark ül-Evsat gazetesine yaptığı açıklamada, ''Mali, Cezayir ile Libya'nın güneyi ve Nijer'in kuzeyindeki Tuareg aşiretlerinin yardımıyla Kaddafi'nin iktidara yeniden dönmeyi planladığını kesin olarak düşündüğünü'' ifade etti. 



''Kaddafi'nin buna gerçekten hazırlandığı düşüncesini taşıdığını'' dile getiren Cibril, Kaddafi'nin önünde iki seçeneğin bulunduğunu, bunların ''Ya Libya'daki yeni yönetimin istikrarını bozmak ya da güneyde ayrı bir devlet ilan etmek'' olacağını vurguladı.

Cibril, ''Kaddafi'nin bir şey yapmadan yatışmayacağını çünkü öç duygusunun onda yerleştiğini, yenilgiyi kabul etmediğini ve Libya'deki tüm yeni sistemi yıkmak için imkansızı yapacağını'' söyledi.

Mahmud Cibril, Libya'nın güneyi, Cezayir ile Nijer'in kuzeyi arasında yer değiştirdiğini düşündüğü Kaddafi'nin çevresinin, yanlarında savaşmaları için Darfur'dan ve Sudan'da önemli bir aşiret olan El Reşayda'dan 10 ila 15 bin arasında adam topladığını kaydetti.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24