'Kaddafi geri dönmeye hazırlanıyor'

T24 - Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Yürütme Kurulu Başkanı Mahmud Cibril, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin, Tuareg aşiretinin yardımıyla iktidara yeniden dönmeyi planladığını "Yenilgiyi kabul etmeyen Kaddafi, aşiret desteğiyle iktidara dönmeyi düşünüyor. Ayrı bir devlet ilan edebileceği gibi yeni sistemi yıkmak isteyecek" sözleriyle dile getirdi.



Mahmud Cibril, Eşşark ül-Evsat gazetesine yaptığı açıklamada, ''Mali, Cezayir ile Libya'nın güneyi ve Nijer'in kuzeyindeki Tuareg aşiretlerinin yardımıyla Kaddafi'nin iktidara yeniden dönmeyi planladığını kesin olarak düşündüğünü'' ifade etti.







''Kaddafi'nin buna gerçekten hazırlandığı düşüncesini taşıdığını'' dile getiren Cibril, Kaddafi'nin önünde iki seçeneğin bulunduğunu, bunların ''Ya Libya'daki yeni yönetimin istikrarını bozmak ya da güneyde ayrı bir devlet ilan etmek'' olacağını vurguladı.



Cibril, ''Kaddafi'nin bir şey yapmadan yatışmayacağını çünkü öç duygusunun onda yerleştiğini, yenilgiyi kabul etmediğini ve Libya'deki tüm yeni sistemi yıkmak için imkansızı yapacağını'' söyledi.

Mahmud Cibril, Libya'nın güneyi, Cezayir ile Nijer'in kuzeyi arasında yer değiştirdiğini düşündüğü Kaddafi'nin çevresinin, yanlarında savaşmaları için Darfur'dan ve Sudan'da önemli bir aşiret olan El Reşayda'dan 10 ila 15 bin arasında adam topladığını kaydetti.







