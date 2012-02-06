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Dünya

Kaddafi destekçileri yargılanıyor   ANKARA (A.A) 

06 Şubat 2012 13:22

-Kaddafi destekçileri yargılanıyor   ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - Libya'da öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi'nin yandaşları yargılanmaya başladı. El Arabiya'nın haberine göre, Kaddafi'nin yakın destekçisi 41 kişi dün Bingazi'deki askeri mahkemede hakim karşısına çıktı. Hakim Albay Ali El Hamide, halka açık yapılan duruşmanın başında, bunun, 17 Şubat devrimiyle ilgili ilk duruşma olduğunu belirtti. Sanıklar, ülkede geçen 17 Şubat'ta başlayan halk ayaklanmasını bastırmaya çalışan Kaddafi rejimine destek vermek ve cezaevindeki tutukluların kaçmasına yardım etmekle suçlanıyor. 15 savunma avukatı, ilk oturumda suçlamaları reddederek, sanıkların çoğunun sivil olduğuna, ancak askeri mahkemede yargılandığına dikkati çekti. Duruşma 15 Şubat'a ertelendi.

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