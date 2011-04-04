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Dünya

KADDAFİ ÇATIŞMALARIN BİTMESİNİ İSTİYOR ATİNA (A.A) 

04 Nisan 2011 03:04

-KADDAFİ ÇATIŞMALARIN BİTMESİNİ İSTİYOR ATİNA (A.A) - 03.04.2011 - Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdülati Ubeydi'nin, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin mesajını götürmek üzere gittiği Atina'da, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'ya, ''Libya'nın ülkedeki çatışmaların sona ermesini istediğini'' söylediği bildirildi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitri Druças, Ubedyi'nin Papandreu ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, ''Libyalı yetkililerin çözüm aradığı görünüyor'' dedi. Bölgede barış ve istikrar için ciddi çaba sarfedilmesi gerektiğini belirten Druças, Ubeydi'nin Papandreu'ya, buradan sonra Malta ve Türkiye'ye de gideceğini söylediğini açıkladı.

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