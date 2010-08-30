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Dünya

KADDAFİ BUGÜN DE GENÇ KIZLARA SESLENDİ ROMA (A.A)

30 Ağustos 2010 21:51

-KADDAFİ BUGÜN DE GENÇ KIZLARA SESLENDİ ROMA (A.A) - 30.08.2010 - Libya Lideri Muammer Kaddafi, İtalya ziyaretinin ikinci gününde de hostes kızlarla buluşarak, kendi üslubunca onlara Libya ve İslam'dan söz etti. Buluşmaya katılan kızlardan Elena Racoviciano, Kaddafi'nin bugün yaptığı konuşmada, ''İslam son dindir. Eğer bir dine inanmak gerekiyorsa, Hz. Muhammed'inkine inanılmalıdır. Sizler de gerekiyorsa, tek din olan İslam'a inanın'' dediğini aktardı. Napolili hostes, Kaddafi'nin katılımcıları din değiştirmeye zorlamadığına da değinerek, ''Bizi ikna çalışması söz konusu olmadı. Bizi din değiştirmeye zorlamadı. Bu buluşmadan son derece memnunuz'' diye konuştu. Racoviciano, bugün sayıları 200 civarında olan katılımcıya, Kaddafi'nin Libya'da kadının konumundan söz ettiğini de belirtti. Genç kızın verdiği bilgilere göre Kaddafi, ''Kadın Batı'da fiziğine uygun olmayan işler de yapıyor. Mesela makinistlik yapıyor. Bu işi elbet bir kadın da yapabilir ama ağır bir iş. Libya'da böyle bir şeye müsaade edilmez. Biz de kadına saygı Batı'dan daha fazla'' diye konuştu. Racoviciano, 500 kızın katıldığı dünkü buluşmada oturacak yer sıkıntısı yaşanmış olduğuna işaret ederek, ''Kaddafi onu beklerken ayakta kalmamızdan rahatsız olmuş. O nedenle bugün düne oranla 300 kişi daha azdık'' dedi. Erika adlı bir başka hostes ise İtalyan Sky Televizyonuna yaptığı açıklamada, İslam'ı benimsedikleri belirtilen üç kızın dün Kaddafi'yle buluştukları esnada Libya Lideri ile Berlusconi ikilisinin görüntülendiği bir resmin önünde fotoğraf çektirdiklerine değinerek, ''Kızlar memnun görünüyorlardı. İsimlerinin değiştirilmesine müsaade ettiler'' diye konuştu.

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