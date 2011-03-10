-KADDAFİ BOMBALAMAYI SÜRDÜRÜYOR RAS LANUF (A.A) - 10.03.2011 - Libya'nın petrol kenti Ras Lanuf'un doğusunda direnişçilerin mevzilerinin yeniden bombalandığı bildirildi. AFP muhabiri, Libya hava kuvvetlerine ait bir bombardıman uçağının alçak uçuş yaptığını, ardından bölge üzerinde yoğun bir duman görüldüğünü aktardı. Aynı kaynak, atılan bombanın çöle düştüğünün sanıldığını, ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında bilgiye henüz ulaşamadığını belirtti. Direnişçilerden İzzeddin Şeyhi ise bombalardan birinin sivillere ait bir eve isabet ettiğini, bombardımanın denizden yapılmış gibi göründüğünü söyledi. Bu kaynak da Ras Lanuf üzerinde bir savaş uçağının görüldüğünü kaydetti. -MUHALİFLERE GÖZ AÇTIRMIYOR- Libyalı yönetim karşıtlarının, Akdeniz'deki hücum botlarının ülkenin doğusundaki muhalif mevzilerine saldırdığı yolundaki haberlerin ardından denize roket saldırısı düzenlediği bildirildi. Kaddafi'ye bağlı güçlerin saldırıları yüzünden, muhaliflerin, ağır silahlı saldırının ardından çekildikleri stratejik Bin Cevad kentinin de bulunduğu doğu kıyısında ilerleyişlerini durdurmak zorunda kaldıkları belirtildi. Bir yönetim karşıtı, Bin Cevad'a kadar geldiklerini, ancak hücum botlarının saldırısı yüzünden geri çekilmek zorunda kaldıklarını anlattı. Muhaliflere katılan Albay Beşir Abdülkadir, donanma gemilerinin kullanılıp kullanılmadığını bilmediklerini ancak denizden bombardıman düzenlendiğini söyledi. Muhalifler, Bin Cevad'ın dış kesimleri ve dünkü saldırılarda isabet alan Sidre petrol tesisi yakınında konuşlandıklarını bildirdiler. -"İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ" İDDİASI- Portekiz'in Publico gazetesi, diplomatik bir kaynağa dayandırarak verdiği haberde, Dışişleri Bakanı Luis Amado'nun Lizbon'da Kaddafi'nin temsilcisiyle biraraya geldiğini belirtti. Görüşmede, Libya'da isyancılara karşı düşmanlığa son verilmesi ve ülkede barışçıl bir şekilde iktidar değişikliği yapılması yönündeki Amado'nun önerisine yanıt olarak temsilcinin bir mesaj getirdiği kaydedildi. Haberde, "Libya liderinin temsilcisi, Trablus'un 'geçiş süreciyle ilgili müzakere sürecine başlamayı kabul edeceğini" Amado'ya iletti" denildi. Portekiz Dışişleri Bakanlığı, Kaddafi'nin temsilcisinin, ülkesindeki olaylar hakkında Trablus'un görüşünü açıklamak için Amado ile biraraya geldiğini bildirdi. Portekiz bu hafta yaptırımlar konusunda BM Güvenlik Konseyi komitesine başkanlık etmesi için seçilmişti. Bakan Amado da bugün Brüksel'de Libya konusunu ele alacak olan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısına katılıyor.