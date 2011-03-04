-KADDAFİ BOMBALAMAYA DEVAM EDİYOR ECDEBİYE (A.A) - 04.03.2011 - Bir Libya savaş uçağının ülkenin doğusundaki Ecdebiye kentinde, muhaliflerin elindeki askeri üssün yakınını bombaladığı bildirildi. Haniye üssündeki cephaneliği korumakla görevli bir muhafız, jetin sesini ve ardından patlama duyduklarını söyledi. Muhafız, üssün isabet almadığını, duvarlarının hemen dışının bombalandığını belirtti. Bir başka gönüllü muhafız da iki füze atıldığını ifade etti. Libya'da Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin bu sabah petrol terminallerinin bulunduğu Brega kentini yine bombaladığı bildirilmişti. -AVRUPA ÜLKELERİNE KALLEŞLİK SUÇLAMASI- Avrupa Parlamentosu (AP) Yeşiller milletvekillerinden Eva Joly, Avrupa ülkeleri hükümetlerini, Libya kriziyle ilgili "kalleşçe tutum" sergilemekle itham etti. Fransa'nın güneyindeki Marsilya'da Avrupa Ekoloji-Yeşiller partisinin toplantısı sırasında Eva Joly, "Fransa, Libya'ya 210 milyon avro değerinde silah sattı. Avrupa Birliği (AB) sadece 2009 yılında aynı ülkeye 343 milyon avroluk silah sattı. Üstelik Libya İtalyan ve Avrupa para fonları sayesinde silah satın alma imkanına sahip" diye konuştu. Joly, "Avrupa hükümetlerinin 'kalleş tutumunun' tersine, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye 'yeter artık' diyebilme cesaretini gösteren ve bu uğurda ölmeye hazır olan Libya halkını selamlıyorum" dedi. İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ve Fransız hükümetinin, Libya rejimine başka paralar da ödediğini savunan Joly, Fransız Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi Libya'ya karşı "korumacı tutum" sergilemekle ve "vizyonsuzlukla" suçladı. Joly, "Libya'ya satılan silahlar bugün halka karşı kullanılıyor" dedi.