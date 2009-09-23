Kaddafi BM'de açtı ağzını, yumdu gözünü

Libya lideri Muammer
Kaddafi, bu yıl Libya'nın ev sahipliğini yaptığı BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, BM'nin kurulduğu 1945 yılından bu yana dünya genelindeki 65 kadar
savaşı önlemekte başarısız olduğunu söyleyerek BM'nin kuruluş metnini konuştuğu kürsüye fırlattı.
Libya'da 40 yıldır iktidarda bulunan Kaddafi, BM Genel Kurulu'nda
ilk kez yaptığı konuşmada, BM'de Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyenin
hakimiyetinde olduğunu, üye ülkeler arasında eşitsizlik bulunduğunu
belirtti.
Daimi üyelerin veto hakkına karşı çıkan Kaddafi, Güvenlik
Konseyinde bu hakkı elinde bulunduran ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'yı,
kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmekle suçladı.
Vetonun BM
şartnamesine aykırı olduğunu ifade eden Kaddafi, elinde BM'nin kuruluş metnini
içeren küçük mavi kitapçığı sallayarak, 'Veto, BM Şartnamesine aykırıdır, daimi
üyelerin varlığı BM Şartnamesi'ne aykırıdır' diye konuştuktan sonra BM'nin kuruluş metnini, konuşmasını gerçekleştiği kürsünün bir köşesine doğru fırlattı.
Kaddafi, veto
hakkını kabul etmediğini de belirterek, 'Şartnamede büyük veya küçük bütün
ülkeler eşittir der' ifadesini kullandı. Libya lideri, genelde çok sert
eleştirilere yer verdiği konuşmasında, büyük güçleri 1945'ten beri kendi
çıkarları için dünyada sayısız çatışma çıkarmakla da suçladı.
ABD
Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile Amerikalı Büyükelçi Susan Rice'ın, toplantı
salonunu Kaddafi'nin konuşmasından önce terk etmesi dikkati çekti.