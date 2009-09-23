Kaddafi BM'de açtı ağzını, yumdu gözünü

Libya lideri Muammer Kaddafi, bu yıl Libya'nın ev sahipliğini yaptığı BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, BM'nin kurulduğu 1945 yılından bu yana dünya genelindeki 65 kadar savaşı önlemekte başarısız olduğunu söyleyerek BM'nin kuruluş metnini konuştuğu kürsüye fırlattı.



Libya'da 40 yıldır iktidarda bulunan Kaddafi, BM Genel Kurulu'nda ilk kez yaptığı konuşmada, BM'de Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyenin hakimiyetinde olduğunu, üye ülkeler arasında eşitsizlik bulunduğunu belirtti.



Daimi üyelerin veto hakkına karşı çıkan Kaddafi, Güvenlik Konseyinde bu hakkı elinde bulunduran ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'yı, kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmekle suçladı.



Vetonun BM şartnamesine aykırı olduğunu ifade eden Kaddafi, elinde BM'nin kuruluş metnini içeren küçük mavi kitapçığı sallayarak, 'Veto, BM Şartnamesine aykırıdır, daimi üyelerin varlığı BM Şartnamesi'ne aykırıdır' diye konuştuktan sonra BM'nin kuruluş metnini, konuşmasını gerçekleştiği kürsünün bir köşesine doğru fırlattı.



Kaddafi, veto hakkını kabul etmediğini de belirterek, 'Şartnamede büyük veya küçük bütün ülkeler eşittir der' ifadesini kullandı. Libya lideri, genelde çok sert eleştirilere yer verdiği konuşmasında, büyük güçleri 1945'ten beri kendi çıkarları için dünyada sayısız çatışma çıkarmakla da suçladı.



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile Amerikalı Büyükelçi Susan Rice'ın, toplantı salonunu Kaddafi'nin konuşmasından önce terk etmesi dikkati çekti.

