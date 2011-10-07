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Dünya

Kaddafi birliklerinin üssüne saldırı TRABLUS (A.A)

07 Ekim 2011 21:01

-Kaddafi birliklerinin üssüne saldırı TRABLUS (A.A) - 07.10.2011 - Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) güçleri, Sirte'de firar lider Muammer Kaddafi'ye bağlı askerlerin üs olarak kullandığı bir merkeze saldırı düzenledi.  Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte'nin büyük bir kısmını kontrolleri altına alan UGK askerleri, bugün de kent merkezine doğru ilerleyişlerini sürdürdü.  42 yıl süren Kaddafi iktidarının Ağustos ayında devrilmesinin ardından Sirte, kayıplara karışan liderlerine bağlı kalan askerlerin elindeki son büyük kent olmuştu.  Kentteki sahra hastanesinde görev yapan doktorlar, Cuma günkü çatışmalarda 8 UGK askerinin öldürüldüğünü ve keskin nişancı tarafından vurulan bir komutanın ise yaralandığını açıkladı.

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