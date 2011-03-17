Kaddafi Bingazi'ye doğru ilerliyor!

T24 - Libya'da Kaddafi yanlısı güçler ile muhalifler arasındaki çatışmalar devam ederken, Kaddafi'ye bağlı güçler Bingazi'ye doğru ilerliyor.



Libya’da, Ecdebiye'nin de Kaddafi yanlısı güçlere geçmesinin ardından muhalifler Bingazi'ye sıkıştı.



Libya ordusu da kısa bir süre önce Bingazi'deki halka isyancıların kontrolündeki yerlerden ve silah depolarından uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. Halka, bu alanları boşaltması için gece yarısına kadar süre tanındı.



Ordudan yapılan açıklamada, Bingazi'yi silahlı çetelerden temizlemeye gidildiği belirtildi.



Kaddafi'ye bağlı güçler, muhaliflerin kontrolündeki kentleri geri almak için gün boyunca saldırılarını sürdürmüştü. Dün sabah Msrata kentine tanklar ve ağır silahlarla saldırı düzenlenmiş 11 kişi ölmüştü.



Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, dün öğlen saatlerinde ülkenin en büyük ikinci kenti Bingazi'yi 48 saat içinde ele geçireceklerini söylemişti.





'MUHALİFLERLE MÜZAKERE ETMEYECEĞİM'



Öte yandan Kaddafi, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, muhalifleri "El Kaide ajanlarına" benzetti.



Muhaliflerle müzakere edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Onlar diyalog edilebilecek kişiler değil çünkü El Kaide kimseyle diyaloğa girmez. Eğer dünya El Kaide ile konuşmak istiyorsa, El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin ile diyaloğa girmeli" dedi.



Muhaliflerin Bingazi kentinde kurduğu ulusal konseyin akıbetiyle ilgili soruya da Kaddafi, "Konseyin hiçbir değeri olmadığını, başkanının şaşkın, sefil biri olduğunu, şüphesiz bu kişilerin Mısır'a kaçacağını" ifade etti.



Konseye yakın ya da konsey üyesi üst düzey eski yetkilileri ve askerleri hoş gördüğünü de belirten Kaddafi, "Bu kişilerin rehin alındığını, eğer kaçmazlarsa, kendi hataları olmadığı için affedileceklerini" belirtti.









