-KADDAFİ BİLDİĞİNİ OKUYOR KAHİRE (A.A) - 18.03.2011 - El Arabiya televizyonu, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin Misrata kentini bombardımanında 4 kişinin öldüğünü duyurdu. Televizyon, tıbbi kaynaklara dayanarak verdiği haberde, bombardımanda 70 kişinin de yaralandığını bildirdi. Televizyonun önceki haberinde, Kaddafi güçlerinin Libya'nın batısındaki Misrata kentini ağır silahlarla bombaladığı, kentteki sivil halka tank ve ağır topçu ateşi açtığı belirtilmişti. Misrata kenti, Kaddafi muhaliflerinin ülkenin batısındaki son büyük ve güçlü kalesi konumunda. -DİRENİŞÇİLER KADDAFİ BİRLİKLERİNE SALDIRDI- Libya'da direnişçilerin, Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin batıdaki Nalut kenti ve Tunus sınırı yakınlarındaki mevzilerine saldırdığı bildirildi. Nalut'ta bulunan bir direnişçi, Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, "Sabah saat 04.00'ten sonra Kaddafi birliklerinin mevzilendiği Nalut kenti ve Tunus sınırı yakınlarındaki iki merkeze saldırdık" dedi. Direnişçi, çatışmada Kaddafi'ye bağlı dört askerin ve bir muhalifin öldüğünü, 18 askerin esir alındığını iddia etti. Haber henüz başka kaynaklarca doğrulanamadı, ancak sınırın Tunus tarafından bulunan Diba'da yaşayanlar, Nalut bölgesinden gelen patlama seslerini duyduklarını söyledi. -UCM'DEN KADDAFİ'YE UYARI- Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo, Libya lideri Muammer Kaddafi'yi, Bingazi'de sivillere saldırı düzenleme tehdidini yerine getirmesi halinde savaş suçu işlemiş olacağı yolunda uyardı. Halihazırda Kaddafi ve yakın çevresi hakkında savaş suçu ihtimalini soruşturan Morano-Ocampo, gazetecilere yaptığı açıklamada, Libya hükümetinin sivillere saldırmaması gerektiğini söyledi. Başsavcı, bu türden bir saldırı olursa bu suçun cezasız kalmayacağını belirtti. İngiltere Başbakanı David Cameron, BM Güvenlik Konseyinin Libya'ya uçuş yasağı kararının uygulanması için bölgeye askeri uçaklar göndereceklerini söyledi.