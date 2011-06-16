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Dünya

KADDAFİ ACİL ATEŞKESTE ISRARLI MOSKOVA (A.A)

16 Haziran 2011 18:32

-KADDAFİ ACİL ATEŞKESTE ISRARLI MOSKOVA (A.A) - 16.06.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin muhalefetle görüşmelere ancak acil ateşkes ilanından sonra başlama şartını ileri sürdüğü bildirildi. Rus İnterfaks ajansı, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in Afrika özel temsilcisi Mihail Margelov'un bugün Trablus'ta Libya Dışişleri Bakanı Abdülati Übeydi ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Libya yönetiminin muhalefetle görüşmeler için ateşkesin bir an önce ilan edilmesini şart koştuğunu söylediğini duyurdu. Margelov, Libya yönetiminin ateşkesin ilanından sonra muhalefet temsilcileriyle ülke dışında tarafsız bir yerde görüşmek istediğini belirterek, "Örneğin Malta, Kahire veya Tunus'ta olabilir" dedi.

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